Саакашвили стал слабее, но не отказался от медицинских тестов - адвокат политика

У экс-президента Грузии - скачки давления
Личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе обеспокоен состоянием здоровья Михеила Саакашвили.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", - сказал он вечером во вторник журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.
По его словам, Саакашвили сначала отказался от тестов, но позже согласился.
"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", - сказал Кипшидзе.
Добавим, что голодовка экс-президента Грузии Миеила Саакашвили продолжается 33 дня.
Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства. После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным.
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