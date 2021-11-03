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Саакашвили стал слабее, но не отказался от медицинских тестов - адвокат политика

Саакашвили стал слабее, но не отказался от медицинских тестов - адвокат политика

УНИАН

У экс-президента Грузии - скачки давления

Личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе обеспокоен состоянием здоровья Михеила Саакашвили.

Об этом пишет "Интерфакс". 

"Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", - сказал он вечером во вторник журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.

По его словам, Саакашвили сначала отказался от тестов, но позже согласился.

"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", - сказал Кипшидзе.

Добавим, что голодовка экс-президента Грузии Миеила Саакашвили продолжается 33 дня.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства. После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным.

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