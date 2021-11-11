Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку, но есть условия

Экс-президент Грузии назвал условие, при котором готов прекратить голодовку.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, которого на днях госпитализировали из-за ухудшения здоровья, принял решение прекратить голодовку.

Об этом сообщила его адвокат Ника Гварамия, сообщает телеканал "Рустави 2".

Правозащитница посетила экс-президента Грузии 11 ноября и зачитала его письмо. По ее словам, якобы Саакашвили учел призывы Европейского суда по правам человека и в результате принял решение о завершении голодовки, но отказался проходить реабилитацию в больнице Глданской тюрьмы или в Горийске.

"Моя голодовка уже становится оружием россиян и действующего правительства против меня. Я решил прислушаться к призыву Европейского суда по правам человека, а также наших западных партнерах и прекратить голодовку", — говорится в письме.

В то же время, по информации СМИ, Саакашвили обещает прекратить голодовку, когда его переведут в гражданскую больницу для реабилитации.

"Только со следующей оговоркой: процесс реабилитации после голодовки намного сложнее, чем процесс борьбы с голоданием... Прошу совет врачей решить, какие многофункциональные и высокотехнологичные клиники и при каких условиях лечения мне будут предоставляться в процессе послеголодовой реабилитации. Совет должен состоять только из профессионалов и на паритетных началах. С равным количеством врачей из моих представителей и представителей, назначенных государством. Его решение должно носить не рекомендательный, а обязательный характер, которому я буду безоговорочно подчиняться, и правительство также должно подчиняться. В этой ситуации, как только будет принято это решение и меня переведут из этого заведения в соответствующее заведение, я немедленно прекращаю голодовку", - добавил он.

Напомним, появилось видео, как полуобнаженного Саакашвили силой доставляли в тюремную палату больницы.

Как сообщалось, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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