Садовый о переговорах с РФ: "Нужно думать о жизни людей, потому что вечная только смерть"

Мэр Львова не знает, какими будут эти переговоры, но подчеркнул, что это зависит от внутреннего потенциала Украины и понимания, что Россия была, есть и будет всегда врагом для государства.

Мэр Львова Андрей Садовый высказал свое мнение по поводу переговоров с Россией об окончании войны. По его мнению, возможно только "временный покой", в то же время чиновник отметил, что "вечная только есть смерть", поэтому нужно думать о жизни людей.

Об этом Садовый сказал в интервью "РБК-Украина".

Мэр Львова заметил, что любая война рано или поздно завершается. Вопрос, каким результатом она завершится.

"Я не думаю, что это тайна, что переговоры продолжались и продолжаются. На разных уровнях, используя третьи страны. Хотя есть действующий указ президента о запрете каких-либо переговоров", – сказал Садовый.

Он отметил, что не знает, какими будут эти переговоры. В то же время чиновник подчеркнул, что это зависит от внутреннего потенциала Украины и понимания, что Россия была, есть и будет всегда врагом для государства.

"И даже если мы будем иметь какое-то время покоя, то это будет временно. И мы должны это время покоя максимально использовать, чтобы перестроить ситуацию в нашем государстве и быть более мощными в разы, чтобы Россия боялась в следующий раз на нас нападать. А они жизни нам не дадут, потому что наш успех – это их смерть", – подчеркнул мэр Львова.

Он также ответил на вопрос, будет ли это не последний раунд:

"Львов за последние 100 лет был частью шести разных стран. Да, нас породил король Данило, сегодня мы культурная столица Украины, это наша гордость и мы чувствуем эту ответственность, которая на нас сегодня есть, но еще раз подчеркиваю, вечная только есть смерть. Жизнь временная. Поэтому нужно думать о жизни людей".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией, но только "на равных".

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