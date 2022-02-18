Садовый о ресурсе западной Украины: "Это миллионы людей, которых мы можем принять"

Садовый о ресурсе западной Украины: "Это миллионы людей, которых мы можем принять"

Львов иногда уже называют столицей в эвакуации.

Если в Украине начнутся полномасштабные боевые действия, то западные области могут принять миллионы людей.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый рассказал в интервью BBC Украина, опубликованном в пятницу, 18 февраля.

"Мы координируемся с городскими председателями Львовской области и западной Украины. Каждый обновляет протоколы. Во Львове есть комиссия, которая над этим работает. К примеру, у нас есть ориентировочно 130 тысяч студентов. Многие из них живут в общежитиях, кто-то снимает жилье. Ресурс (для поселения — Ред. ) во Львове большой, но, если посмотреть на ресурс западной Украины, то я бы сказал, что это миллионы людей, которых мы можем принять. Мы понимаем, что это наша обязанность, и мы над этим сегодня работаем", — отметил он.

По словам Садового, на следующей неделе состоится встреча с мэрами западной Украины, где каждый даст свое понимание – минимуму и максимуму людей, который они готовы принять.

Напомним:

На фоне возможной российской агрессии в городах на западе Украины резко увеличился спрос на недвижимость. Жилье и офисы бронируют жители восточных и южных регионов, реже – столицы. В разговорах с риелторами потенциальные арендаторы не скрывают, что хотели бы пересидеть опасность.

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