Садовый о мобилизации: Если бы человек, который хочет воевать, мог получить 500 тысяч, у нас было бы значительно больше желающих

Для достижения победы важно вовлечь больше граждан в работу и обеспечить финансовые стимулы для тех, кто готов защищать страну.

Для того чтобы больше граждан имели желание защищать свою страну, нужен стимул. За полмиллиона гривен, вероятно, было бы больше желающих.

Такое мнение высказал в интервью мэр Львова Андрей Садовый.

"Поэтому я бы использовал все факторы. И еще раз подчеркиваю, если бы, например, грубо говоря, человек, который хочет воевать, имел бы возможность получить 500 тысяч, у нас было бы значительно большее количество людей, которые готовы идти воевать. Где мы возьмем эти средства? Если мы активизируем всех людей, которые сидят дома и боятся выйти на улицу, чтобы они работали, то тогда у нас будет большая наполненность нашего бюджета и больше будет", — сказал он.

Напомним, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский во время телемарафона рассказал, что в Украине пока не предусмотрена мобилизация с 18 лет. Он также отметил, что международные партнеры хотят понижения мобилизационного возраста.

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