Сакварелидзе о упреках в адрес Углавы с НАБУ: чисто медийная история, никакой связи с реальностью

В конце мая САП провела обыск у одного из детективов НАБУ по делу о возможной утечке информации из Бюро. Хотя никаких имен не называлось, антикоррупционные активисты на свое усмотрение обвинили в причастности к утечке первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву.

Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе уверен, что такие обвинения не имеют никакого отношения к реальности, а дело в медиапространстве сознательно раздули активисты «из-за ревности». Об этом он сказал в интервью Telegraf.

«Мне кажется, что это очень раздутая история прежде всего медийно. Ничего общего с объективной реальностью у нее нет. Не исключено, что это ревность некоторых уважаемых гражданских активистов. У всех есть человеческие слабости и стремление получить больше влияния, контроля и власти – в том числе над органом, который они считают своим», - отметил Сакварелидзе.

Углава не единственный, кто подвергся атаке со стороны активистов. Так же они ведут себя со всеми, кто не принадлежит к их кругу.

Подобное поведение бывший заместитель генпрокурора назвал «трайбализмом», или формой существования племенного сообщества, основой которого являются родоплеменные связи.

«Вспомните, как буквально сразу после назначения директором НАБУ Семена Кривоноса, прошедшего конкурс с участием активистов, на него с первого дня работы начались атаки. Те же активисты, которые одобрили его кандидатуру, сразу же стали обвинять его в том, что он человек ОП. Когда их спрашиваешь, в чем это заключается, все сводится к тому, что Кривонос не их человек», - напомнил Сакварелидзе.

Вместе с тем, у экс-замгенпрокурора возникают вопросы к самим активистам относительно причастности к утечке информации: «В настоящее время есть уголовное дело, которое открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура, и по какой-то причине все детали этого дела известны активистам, обвиняющим в сливе информации других».

Честность Углавы у Сакварелидзе не вызывает никаких сомнений.

«Если бы Гизо Углава за 10 лет работы в НАБУ действительно хотел бы быть к чему-то причастным, он бы давно это сделал так, чтобы никто об этом никогда не узнал, заработал бы несколько миллионов и уехал бы куда-то далеко – так поступали когда-то 99% украинских силовиков. Но Углава служит этой стране 10 лет безупречно. Если бы таких, как он, было больше в силовых структурах, Украина бы жила иначе», - отметил Сакварелидзе.

Напомним, Гизо Углава был назначен на должность первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины в 2015 году. В настоящее время он по собственному заявлению отстранен от исполнения обязанностей заместителя директора НАБУ на два месяца.