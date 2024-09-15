Салливан озвучил возможности нового пакета помощи для Украины еще до конца сентября 2024 года

США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только смогут.

США работают над существенным пакетом помощи Украине, собирая вместе целый ряд различных возможностей, который планируют объявить до конца этого месяца, сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан.

«Я ежедневно встречаюсь со своей командой, чтобы подумать о том, какие средства, какие инструменты нам нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт, и убедиться, что наступательные действия россиян подвергаются жесткому сопротивлению, а также что мы лишаем Россию возможности совершить какой-то прорыв, который привел бы к стратегическим выгодам от их дальнейшего продвижения на восток», — сказал Салливан, — пишет "Интерфакс".

Он напомнил, что в апреле этого года, перед тем, как был принят дополнительный пакет финансирования Украины со стороны США, существовала широкая обеспокоенность тем, что может произойти крах линии фронта, однако в последующие месяцы украинская оборона стала крепче во многих критически важных местах, и Украина также сделала смелые и решительные шаги в войне, продвигаясь вперед.

Салливан отметил, что это не вопрос политической воли, а вопрос решения трудных и сложных логистических и оперативных вопросов для фактического доставки необходимого вооружения на фронт.

По его словам, США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только можем.

Как другой пример поддержки, он привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайшие 12 месяцев.

«Я сказал: возьмите все эти ракеты, все в единую, и пришлите их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги, учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны. Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим соглашаюсь», — подчеркнул советник президента Байдена.

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