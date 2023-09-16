Салливан уверен, что Украина получит большой пакет поддержки от США

У Байдена уверены, что Конгресс в конце концов примет масштабный пакет поддержки Украины

Белый дом сохраняет уверенность, что, несмотря на разногласия, высказываемые разными представителями в Конгрессе США относительно продолжения поддержки Украины, законопроект с новым масштабным пакетом помощи в конечном итоге будет принят.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Укринформ.

«На основе наших консультаций на Капитолийском холме (в Конгрессе США – ред.) мы считаем, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования (поддержки Украины – ред.)», — отметил представитель Белого дома.

Он убежден, что и республиканцы, и демократы признают: Соединенные Штаты не могут отказаться от этого в такой критический момент. Поэтому, по его словам, в администрации сохраняется уверенность, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, Соединенные Штаты в конце концов смогут продолжить поддержку Украины и в дальнейшем возглавлять коалицию стран, которые также активизировались в этом направлении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня, которая состоится в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября.

Напомним, США ввели санкции против помощников российского ВПК.

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