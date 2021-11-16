Сам на себя не похож: похудевший Ким Чен Ын в кожаном плаще впервые за месяц появился на публике

Любое длительное отсутствие Ким Чен Ына на публике вызывает слухи о состоянии его здоровья.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой ЦТАК.
В Самчжиене Ким Чен Ын ознакомился со строительством города, положением коммунального хозяйства и земледелия.
Власти Северной Кореи хотят превратить этот район в "самый богатый" регион страны. Самчжиен, расположенный у подножия горы Пэктусан, является родиной покойного отца Ким Чен Ына - бывшего лидера страны Ким Чен Ира.
Первоначально планировалось завершить строительство в Самчжиене к 2020 году - к 75-летию основания правящей партии, но уложиться в срок не удалось из-за жестких санкций против КНДР и длительного закрытия границ из-за COVID-19.
Ранее о деятельности северокорейского лидера в государственных СМИ сообщалось 11 октября.
В 2014 году лидер КНДР не появлялся на публике около шести недель, а затем был запечатлен с тростью. Позднее разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ыну сделали операцию по удалению кисты на лодыжке.
Трехнедельное отсутствие северокорейского лидера на публике прошлой весной породило слухи, что он серьезно заболел после прохождения операции на сердце. Некоторые СМИ выражали предположения, что Ким Чен Ын мог скончаться. Другие отмечали, что он просто находится в изоляции вместе со своей семьей из предосторожности ввиду пандемии COVID-19.
А летом этого года СМИ заметили, что Ким Чен Ын существенно похудел, что вновь вызвало разговоры о вероятном наличии у него проблем со здоровьем. Некоторые даже предположили, что роль северокорейского лидера выполняет его двойник.
Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил об усилении обороноспособности КНДР. Также он пообещал построить непобедимую армию перед лицом "вражеской" политики США.
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