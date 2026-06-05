Самая большая фобия Путина: почему Украина стала главной мишенью Кремля

Владимир Путин / © ТСН

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Президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины не только из-за имперских амбиций, но и из-за глубокой неприязни к демократии и страха перед обществами, которые выбирают путь политической конкуренции и самоуправления.

Такое мнение высказал доктор экономических наук, соучредитель и ведущий эксперт Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев в статье для издания The Moscow Times.

Иноземцев отметил, что российский президент и его ближайшее окружение фактически никогда не участвовали в настоящем конкурентном политическом процессе.

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По его словам, трудно найти другую современную страну с формальной избирательной системой, где руководители государства в течение четверти века практически не проходили через полноценную политическую конкуренцию.

Ненависть Кремля к демократии

Иноземцев считает, что отвращение Путина к демократическим механизмам постепенно трансформировалось в недоверие к государствам, которые построили свою идентичность вокруг выборности власти и общественной конкуренции.

«Ненависть к демократии как таковой, вполне вероятно, наложилась в его сознании на недоверие и неприязнь и к тем странам, которые с ней привыкли и воспринимали самоуправление и конкуренцию как элемент своей идентичности», — пишет эксперт.

Украина стала «главной фобией» Путина

Особое место в этой системе взглядов, убежден Иноземцев, занимает Украина.

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«Украина не могла не стать своеобразной главной фобией Путина», — отмечает он.

Автор объясняет это тем, что Украина сыграла важную роль в распаде СССР, отказалась от проектов постсоветской интеграции под эгидой Москвы, не приняла навязываемых Кремлем политических сценариев после Оранжевой революции и выбрала курс на европейскую интеграцию.

По мнению эксперта, именно демократический выбор Украины стал одним из ключевых раздражителей для российского руководства.

Война против демократического выбора

Иноземцев утверждает, что нынешнюю агрессию Кремля нельзя объяснить лишь стремлением сохранить влияние на постсоветском пространстве.

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«Война, в которую Россия ввязалась по воле Путина — не так война ради сохранения российской империи, как война против общества, которое действительно близко российскому по истории, культуре и религии, но сделало выбор в пользу европейской демократии», — отмечает автор.

Он добавляет, что такой подход остается определяющим и для политики Кремля в отношении других постсоветских государств.

Россия заплатит за страх перед изменениями

По убеждению Иноземцева, неприятие демократии стало одной из основных черт политической системы, созданной Путиным.

«Отвращение к демократии, конкуренции и меритократии для Путина стало основным элементом его идентичности», — отмечает эксперт.

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В то же время он считает, что попытка остановить исторические изменения обречена на неудачу.

«Путь Путина — это не просто путь спецслужбиста или мошенника; это путь человека, который привык относиться к прогрессу и свободе как причинам своих личных проблем», — пишет Иноземцев.

По его мнению, нежелание российского руководства адаптироваться к современным политическим и общественным процессам в конце концов может обернуться серьезными испытаниями для самой России.

Напомним, в России все чаще появляются признаки дискуссии о том, не пора ли завершать войну против Украины даже без достижения заявленных Кремлем целей. В то же время Владимир Путин публично не демонстрирует готовности менять позицию.

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