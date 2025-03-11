Самая массированная атака на Москву – это сигнал Путину на фоне переговоров Украины и США

В ЦПД акцентировали, что, как и Украина, Путин тоже должен быть заинтересован в прекращении огня с воздуха.

Массированная атака беспилотниками на Москву и область в ночь на 11 марта является сигналом президенту России Владимиру Путину на фоне переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Об этом руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил в эфире своего YouTube-канала.

Коваленко акцентировал, что самая массированная атака дронами на Москву и область произошла перед началом украино-американских переговоров в Саудовской Аравии 11 марта.

"Это дополнительный сигнал Путину, что прекращение огня из воздуха – он также должен быть в этом заинтересован", – сказал руководитель ЦПД.

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Он добавил, что не только российские нефтеперерабатывающие заводы могут являться мишенями для атак. По словам Коваленко, беспилотники могут массово и постоянно лететь по Москве.

Чиновник отметил, что российская противовоздушная оборона вокруг Москвы отражает атаки, "но это не спасает россиян от паники".

Напомним, встреча Украины и США в Джидде (Саудовская Аравия) началась 11 марта в 11:00 по киевскому времени. Ожидается, что украинская делегация предложит частичное прекращение огня с Россией: речь идет об ударах дронами и дальнобойными ракетами и об отказе от боевых действий в Черном море.