Си Цзиньпин / © Associated Press

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Китай стремится воспользоваться ослаблением глобального лидерства в США, чтобы постепенно перестроить международный порядок под собственные интересы. В то же время Пекин не готов брать на себя соответствующие финансовые и обязательства по безопасности.

Об этом пишет The Financial Times.

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«Встреча АТЭС является хорошей иллюстрацией того, как Китай отмечает видимость глобальной гармонии, но одновременно уменьшает пространство для настоящих международных дебатов и совместного принятия решений», — отмечают журналисты.

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Эксперты утверждают, что поддерживая многополярность, Китай сосредоточен на конкуренции великих государств. К примеру, ожидается, что настоящей целью саммита АТЭС станет потенциальная трехсторонняя встреча между Си, Путиным и Трампом, а также двусторонняя встреча между лидерами США и Китая.

«Китай стремится стать ведущим государством в Азии и ведущим государством на мировой арене. Он хочет уважения к себе и его основным интересам и хочет избавиться от либерального ядра международного порядка», — говорит директор Китайского центра имени Джона Л. Торнтона в Институте Брукингса Райан Хасс.

Аналитики указывают, что с момента прихода к власти в 2012 году Си проводит более настойчивую внешнюю политику, отказавшись от стратегии предшественников «скрываться и выжидать», которая заключалась в умалении растущей силы и амбиций Китая, чтобы не вызывать беспокойства у западных оппонентов.

Напомним, ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэльс подтвердила, что встреча лидеров состоится 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

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Она добавила, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе поднимет вопрос сокращения ядерных вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег от возможного повторения Ялтинской конференции. Он заявил, что не хотел бы, чтобы великие государства договаривались о перераспределении влияния без участия Украины.

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