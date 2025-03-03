Саммит ЕС под угрозой: Фицо требует уступок от Киева по газу

Фицо заявил, что готов пойти на такой шаг, если европейские лидеры не поддержат требование Братиславы о призыве к Киеву возобновить транзит природного газа через Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать принятие решений на саммите Европейского Союза, который состоится в четверг. Речь идет о финансовой и военной помощи Украине.

Об этом сообщает Česke Novyny.

Фицо заявил, что готов пойти на такой шаг, если европейские лидеры не поддержат требование Братиславы о призыве к Киеву возобновить транзит природного газа через Украину.

"Может случиться так, что я заблокирую принятие выводов по масштабной финансовой и военной помощи Украине по поводу войны", – заявил словацкий премьер.

При этом он не исключил возможность компромисса по предложению Братиславы по возобновлению газового транзита.

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В начале 2025 года Украина приостановила транспортировку российского газа по окончании контракта с Москвой. Это решение было принято на фоне российских атак на украинскую газовую инфраструктуру и с целью прекращения финансирования войны из-за экспорта газа.

В то же время Киев начал импортировать газ из Словакии, что вызвало резкую реакцию Фицо.

"Это комедия и насмешка над здравым смыслом – Украина прекратила транзит российского газа, а теперь импортирует его из ЕС", – заявил он.

Словакия также настаивает, чтобы в итоговых документах саммита ЕС появилось положение о немедленном прекращении огня в Украине.

Фицо раскритиковал европейские встречи по Украине, заявив, что они способствуют продолжению войны. Он также высказался против поставки оружия Киеву, подчеркнув, что эта стратегия не дала результатов, и Словакия не будет участвовать в этом.

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"В то время как большинство стран-членов Европейского Союза выступают за продолжение войны, Словакия выступает за мир. Я отвергаю крики о том, что Украина воюет за нас. Украина наносит нам вред, поскольку приняла меры, которые повысили цену на газ. Без газа с востока у нас нет шансов быть конкурентоспособными", — подчеркнул Фиц.

В то же время, он поддерживает предложения по усилению обороноспособности ЕС, в частности исключения из бюджетных правил Евросоюза для финансирования оборонных и военно-гражданских проектов.

Напомним, с 1 января украинская газотранспортная система полностью перешла на режим без транзита российского газа.

Ранее премьер Словакии Робер Фицо заявил, что из-за прекращения транзита газа из РФ Братислава введет "адекватные меры". В частности, его партия Smer-SD поддержит уменьшение помощи беженцам из Украины.