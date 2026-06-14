Зеленский и Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп присоединится к рабочей сессии лидеров стран Большой семерки (G7) с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня. Украинские вопросы лидеры планируют рассмотреть во время первой рабочей сессии.

«Суспільне» пишет, что саммит станет площадкой для обсуждения потеционных мирных переговоров о войне РФ против Украины. Сейчас самый реалистичный формат — «Украина, Россия, США и Европа».

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Саммит G7 состоится во французском Эвиане и соберет лидеров стран «Группы семи», ЕС и приглашенных государств. В центре обсуждений — глобальная безопасность, экономическая ситуация и поддержка Украины.

В Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон примет Дональда Трампа 17 июня в Версале во время ужина, приуроченного к 250-летию независимости США. Локацию избрали как символ исторической франко-американской дружбы.

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