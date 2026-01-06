Саммит "Коалиции желающих" и ловушка Путина: Портников объяснил, возможен ли реальный мир

Виталий Портников / © elle.rs

Несмотря на оптимистические заявления лидеров о скором завершении войны, Кремль использует переговорный процесс только как инструмент спасения собственных активов и затягивания времени.

Предстоящая встреча лидеров Коалиции желающих должна стать не просто очередной площадкой для слов поддержки, а этапом перехода к реальным действиям. Такое мнение высказал публицист и политический обозреватель Виталий Портников в Facebook, анализируя текущую дипломатическую активность вокруг Украины.

Модель «Швейцарского саммита» и тактика Кремля

Портников сравнивает нынешние переговоры с Саммитом мира в Швейцарии. Тогда украинской дипломатии удалось собрать десятки лидеров, однако ключевой вопрос остался открытым: можно ли договориться о мире без участия агрессора?

Сейчас ситуация изменилась из-за активного привлечения Дональда Трампа, который, в отличие от Джо Байдена, возобновил контакты с Владимиром Путиным. Однако, по словам аналитика, Кремль демонстрирует только имитацию процесса.

«И что мы видим? Видим желание Кремля этот процесс затягивать. И это ясно проявилось после последних переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Чтобы не реагировать на общие договоренности, которые были согласованы президентами, Путин придумал целую драматическую историю с обстрелом своей резиденции на Валдае. Ну и в результате вместо согласования позиций новые прогнозы и сообщения о „пересмотре переговорной позиции“ Кремля. Так что сейчас мы даже не знаем, на каком уровне продолжаются российско-американские контакты по миру — и продолжаются ли вообще. Да и к тому: можно до бесконечности согласовывать детали. Но какое значение имеют детали, когда мы не знаем ответа на главный вопрос: а стремится ли вообще президент Путин к завершению войны? — отмечает Портников. — Но если уж быть точным — знаем. Президент Путин не хочет завершения войны и делает все возможное, чтобы удержать президента Трампа от новых резких действий в адрес Москвы».

Зачем Путину «мирный процесс»?

По мнению обозревателя, так называемая «челночная дипломатия» с участием Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера была нужна Москве в прагматических целях:

для предотвращения санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

блокирование конфискации замороженных российских активов в Европе

Портников отмечает, что Белый дом фактически помог Путину спасти деньги, убеждая европейцев, что конфискация сорвет мирный план Трампа. Однако Европа нашла свои средства для поддержки Украины, что гарантирует устойчивость украинской экономики на ближайшие два года.

Экономика против геополитики

Главным препятствием для мира остается игнорирование Путиным экономической реальности. Пока российская экономика истощается, глава РФ остается в плену «геополитических бредов».

«Если бы Путин осознавал риски, очевидно, он был бы готов к реальным переговорам о завершении войны. Однако российский руководитель на экономику никогда большего внимания не обращал: что такое экономика по сравнению с его геополитическими бредами? И, возможно, именно в этом нежелании Путина отдавать себе отчет в экономических реалиях следующих лет и скрывается ответ на вопрос о возможностях завершения войны. Так, договариваться с Путиным не получится, какими бы оптимистичными не были заявления Трампа или Зеленского по поводу переговорного процесса. А вот лишить его денег и ресурсов для продолжения войны может получиться — пусть и не с таким ускорением, к которому все мы стремимся», — пишет публицист.

Поэтому можно сделать следующие ключевые выводы:

договориться с Путиным не удастся, несмотря на оптимизм Вашингтона или Киева;

реальный путь к завершению войны лежит не через переговоры, а через лишение агрессора ресурсов;

саммит «Коалиции желающих» должен дать ответ, готовы ли союзники к решительному усилению поддержки вместо «фантомных» планов.

Напомним, ранее Портников заявил, что 2026 год станет годом не столько завершения, сколько постепенного затухания войны.