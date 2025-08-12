- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 546
- Время на прочтение
- 2 мин
Саммит на Аляске: духовный советник Трампа озвучил условие успеха встречи
Пастор Марк Бернс подчеркнул, что поддерживает украинцев и призвал использовать экономические, военные и дипломатические инструменты для прекращения войны.
Духовный советник Дональда Трампа пастор Марк Бернс заявил, что саммит на Аляске будет успешен лишь при условии усиления давления на Владимира Путина. Он подчеркнул, что поддерживает украинцев и призвал использовать экономические, военные и дипломатические инструменты для прекращения войны.
Об этом сообщил Марк Бернс в интервью «Укринформу».
Что сказал пастор Бернс
По словам Бернса, саммит на Аляске будет иметь смысл только тогда, когда он приведет к более серьезным последствиям для Путина в случае его отказа прекратить убийства украинцев.
Пастор подчеркнул свою твердую поддержку украинского народа. Он также отметил, что президент США продемонстрировал, что он не является «мягким» к Путину.
«Он закрыл трубопровод (Северный поток — ред.), развернул атомные подлодки в ключевых регионах как предупреждение и четко дал понять, что совсем не хорошо относится к Путину», — подчеркнул советник президента США.
Бернс также напомнил, что действующая администрация США ввела санкции против Индии, установив 50% тарифов на покупку дешевой российской нефти.
Кроме того, советник Трампа считает, что заявление президента США о возможном обмене территориями между Украиной и Россией тоже усиливает давление на Кремль, поскольку предполагает потерю земель и для самой страны-агрессорки.
«Президент Трамп сказал, что он поймет в течение первых двух минут (встречи с Путиным — ред.), можно ли заключить соглашение. Он больше не тратит время на ложь Путина и его затягивание с прекращением убийств», — добавил Бернс.
Пастор также подчеркнул, что сильное лидерство заключается в использовании всех инструментов — экономических, военных и дипломатических — для завершения войны, после чего Украина станет свободной и безопасной.
Что предшествовало
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.
Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.