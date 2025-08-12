Саммит на Аляске: духовный советник Трампа озвучил условие успеха встречи

Пастор Марк Бернс / © Associated Press

Духовный советник Дональда Трампа пастор Марк Бернс заявил, что саммит на Аляске будет успешен лишь при условии усиления давления на Владимира Путина. Он подчеркнул, что поддерживает украинцев и призвал использовать экономические, военные и дипломатические инструменты для прекращения войны.

Об этом сообщил Марк Бернс в интервью «Укринформу».

Что сказал пастор Бернс

По словам Бернса, саммит на Аляске будет иметь смысл только тогда, когда он приведет к более серьезным последствиям для Путина в случае его отказа прекратить убийства украинцев.

Пастор подчеркнул свою твердую поддержку украинского народа. Он также отметил, что президент США продемонстрировал, что он не является «мягким» к Путину.

«Он закрыл трубопровод (Северный поток — ред.), развернул атомные подлодки в ключевых регионах как предупреждение и четко дал понять, что совсем не хорошо относится к Путину», — подчеркнул советник президента США.

Бернс также напомнил, что действующая администрация США ввела санкции против Индии, установив 50% тарифов на покупку дешевой российской нефти.

Кроме того, советник Трампа считает, что заявление президента США о возможном обмене территориями между Украиной и Россией тоже усиливает давление на Кремль, поскольку предполагает потерю земель и для самой страны-агрессорки.

«Президент Трамп сказал, что он поймет в течение первых двух минут (встречи с Путиным — ред.), можно ли заключить соглашение. Он больше не тратит время на ложь Путина и его затягивание с прекращением убийств», — добавил Бернс.

Пастор также подчеркнул, что сильное лидерство заключается в использовании всех инструментов — экономических, военных и дипломатических — для завершения войны, после чего Украина станет свободной и безопасной.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.