Саммит НАТО и Трамп сильно затронули Кремль: в России выдали новую порцию истерических заявлений

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Саммит НАТО, который 7-8 июля проходил в турецкой Анкаре, а также участие в мероприятии президента США Дональда Трампа вызвали новую волну возмущения и истерических заявлений в Москве.

Как отреагировали на саммит Североатлантического союза в России, читайте в материале ТСН.ua.

Очевидно, посол российского МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник очень обеспокоился результатами саммита в Турции. Он дерзко высказался, что «исключительно одной целью» встречи было «втянуть» Дональда Трампа в противостояние с Москвой и не допустить раскола Альянса.

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На этом российский политик не остановился и в лучших традициях Москвы принялся критиковать и европейских союзников. По словам Мирошника, «стратегическая неопределенность» является одной из главных черт политики Европы, а громкие заявления Запада якобы не имеют никаких реальных результатов.

В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова не удержалась от того, чтобы не бросить несколько истерических слов в адрес генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который якобы пытался представить саммит историческим, однако «ничего не получилось».

Кроме того, «тефлоновому Марку», как она дерзко назвала Рютте, мол, «не понадобились его коммивояжерские навыки», чтобы сгладить разногласия внутри Альянса и «утихомирить» президента США.

При этом Захарова повторила традиционные обвинения Кремля в адрес Североатлантического альянса. По ее словам, он якобы продолжает курс на милитаризацию Европы, наращивает оборонный потенциал к якобы возможному «вооруженному противостоянию с Россией».

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Трамп на саммите НАТО — что известно

Перед началом мероприятия CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп ехал на саммит раздраженным . Причиной называли то, что союзники отказались присоединиться к военной операции в Иране. На фоне этого американский президент усилил свой скептицизм относительно европейской обороны.

Известно, что Трамп приехал в Анкару в сопровождении 1400 человек. Делегация стала одной из самых больших за всю историю таких визитов. Среди членов были военные, политики, дипломаты и сотрудники ЦРУ. Более того — в Турцию специально доставили официальный президентский автомобиль и личную автономную туалетную систему Трампа.

Дата публикации 20:47, 19.06.26 Количество просмотров 10 Мирное соглашение между США и Ираном под угрозой! Трамп в ярости: разговор на повышенных тонах с Нетаньяху!

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