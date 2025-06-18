Саммит НАТО подстраивают под Трампа, а Зеленского понизят в дипломатическом статусе — The Times

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Саммит НАТО в Гааге в следующий вторник проведут «коротким и приятным», чтобы не раздражать Трампа, не любящего длительных встреч и больших документов.

Об этом сообщает The Times.

Признавая нелюбовь президента США к длительным встречам, дипломаты заявляют, что встреча в Гааге на следующей неделе будет состоять только из одного заседания продолжительностью два с половиной часа.

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«Краткий и приятный» — это план саммита НАТО на следующей неделе, который будет адаптирован к ограниченной концентрации внимания президента Трампа и необходимости избегать вспышек эмоций и ошибок. Это будет короткая встреча, чтобы справиться с Трампом, который непредсказуем и нетерпелив по отношению к долгим разговорам.

Обычно формат саммита НАТО состоит из трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и посвящена геополитике и стратегии. Саммит на следующей неделе будет состоять только из одной сессии продолжительностью два с половиной часа.

Коммюнике саммита, в котором будут изложены цели НАТО по расходам, будет состоять всего из пяти абзацев на одном листе формата А4. В прошлом году в Вашингтоне было принято заявление из 44 абзацев, объемом 5400 слов.

«Речь идет о том, чтобы саммит был сфокусированным, коротким и лаконичным. Трамп может быть нетерпеливым и, как он сам сказал, не способен долго сосредотачиваться на чем-нибудь одном. Чем короче, тем лучше», — сказал один из дипломатов.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен сосредоточиться на едином решении — увеличить расходы НАТО на оборону до 5%.

Чиновники и дипломаты, организующие встречу, надеются извлечь уроки из саммита G7, который прошел в минувшие выходные, когда Трамп уехал до окончания мероприятия, а затем обрушился с критикой на других лидеров в соцсетях.

«Будет ли поздно ночью или ранним утром сенсационное сообщение в Truth Social, если он разозлится на саммите?» — сказал один из дипломатов Альянса. Согласно программе саммита, Трамп не будет проводить пресс-конференцию по Рютте, как это принято.

Решение о расходах будет представлено как личный триумф Трампа после десятилетий нотаций американских президентов европейским союзникам.

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Роль Зеленского

По информации издания, президент Зеленский приглашен, но с дипломатическим снижением в ранге, чтобы избежать неудобных встреч с Трампом, который в прошлом конфликтовал с лидером Украины. Президент Украины примет участие в ужине, который во вторник вечером даст король Нидерландов.

Источник издания в ОП подтвердил, что Зеленский должен был лично принять участие в саммите, но добавил: «Решение будет принято накануне саммита. Это только график». Источник назвал встречу «возможностью сохранить поддержку и способствовать прекращению огня».

В тексте саммита Россия по-прежнему будет описываться как «прямая угроза», но не будут повторяться предварительные заявления, что Украина находится на «необратимом» пути к членству в НАТО.

Напомним, что 16 июня Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде.

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Накануне на полях саммита была запланирована встреча Трампа с Зеленским.

Однако после «демарша» американского президента Зеленский сократил свой визит на G7.