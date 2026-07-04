Саммит НАТО: с кем и когда встретится Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Пресс-служба НАТО обнародовала официальную программу саммита Альянса, который состоится 7-8 июля в столице Турции. В мероприятии примут участие лидеры государств и правительств стран-членов НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский присоединится к ряду ключевых встреч.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Саммит НАТО начнется в 10 утра по местному времени с Форума оборонной промышленности.

Реклама

В 14:00 генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский сделают короткое совместное заявление. Украинский лидер будет возглавлять делегацию Украины на саммите.

Вечером запланирован официальный прием и ужин для глав государств и правительств вместе с супругами, в которых также примет участие Зеленский.

В 19:45 состоится заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое будет проходить в формате рабочего ужина.

После этого запланирована встреча министров обороны стран НАТО с представителями государств Индо-Тихоокеанского региона — Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии.

Реклама

Второй день саммита начнется с официальной церемонии встречи лидеров стран-членов НАТО, приветствуемых генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и президентом Турции.

В 11:15 стартует заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, которое станет главным событием саммита.

После завершения встречи в 15:00 Марк Рютте проведет итоговую пресс-конференцию, на которой объявит главные решения и результаты саммита.

Саммит НАТО-2026 в Анкаре — чего ожидать

Напомним, в мае Рютте подтвердил, что пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Анкаре. Тогда генсек Альянса также высоко оценил действия украинских сил на фронте, отметив, что ситуация стабилизируется, Украина постепенно возвращает территории, а позиции России ослабевают.

Реклама

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Североатлантического союза. Рютте ожидает, что программа участия украинского лидера будет похожа на прошлогоднюю в Гааге.

По данным Politico, на саммите страны НАТО могут объявить новый пакет помощи Украине на 70 млрд евро. По предложению Германии, сумма будет состоять из 30 млрд евро кредита ЕС и 40 млрд евро двусторонних обязательств союзников.

Новости партнеров