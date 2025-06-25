Саммит НАТО в Гааге: ключевые решения по Украине и безопасности Европы

Саммит НАТО в Гааге / © Associated Press

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24-25 июня в Гааге (Нидерланды) проходит саммит НАТО, где собрались делегаты из многочисленных стран. Встреча снова проходит на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины, ставшей одной из главных тем обсуждения.

ТСН.ua собрал ключевые заявления лидеров, сделанные ими на полях саммита.

Зеленский призвал Альянс поддержать оборонный сектор Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на пленарном заседании Форума оборонных индустрий, состоявшемся в первый день саммита НАТО, призвал страны-члены Альянса активнее вкладывать средства в украинский оборонно-промышленный комплекс.

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Он подчеркнул, что общий потенциал украинского производства вооружений оценивается более чем в 44 миллиарда долларов, однако почти 40% этих возможностей остаются нереализованными из-за нехватки финансирования.

«Это почти тысяча военных средств — от артиллерии до передовых средств дронов и способов ведения ракетной войны. Но около 40% этого потенциала не имеет должного финансирования. Это проблема», — подчеркнул глава государства.

Одновременно на саммите стало известно о заключении Украиной ряда ключевых соглашений в сфере совместного военного производства. Среди партнеров — Великобритания, Дания, Нидерланды и другие европейские государства.

Кроме того, на полях саммита Зеленский провел переговоры с датской премьер-министром Мэтте Фредериксен, а также с немецким канцлером Фридрихом Мерцом и с новозеландским премьер-министром Кристофером Лаксоном.

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Также в рамках программы саммита Зеленский должен провести двусторонние встречи и формате Е5 с участием лидеров Германии, Британии, Франции, Италии, Польши и генсека НАТО и N5 с руководителями Скандинавских стран.

Особое внимание уделено диалогу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Зеленский назвал встречу с Трампом содержательной, охватившей все значимые вопросы. Также он сообщил, что разговор шел о путях прекращения огня и обеспечения мира. Общение лидеров стран длилось менее часа.

США до «конца из НАТО»

Во время встречи в Гааге американский президент Дональд Трамп заявил о непреклонной поддержке Вашингтоном статьи 5 Североатлантического договора. Статья 5 НАТО означает, что нападение на одну страну-члена будет равно нападению на весь Альянс.

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Трамп также отметил прогресс стран-членов в увеличении оборонных бюджетов, сообщает The Guardian.

«Мы с ними (странами НАТО) до конца», — заявил Трамп.

Особое внимание американский лидер уделил росту военных расходов в странах Альянса. Он назвал «большой новостью» планы государств-участников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Во время саммита НАТО в Гааге бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал очередную российскую атаку на столицу Украины.

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Трамп подчеркнул важность более активного участия европейских стран в обеспечении собственной безопасности, что, по его мнению, помогло бы предотвратить такие кризисы, как нынешняя война России против Украины.

Саму встречу с Зеленским Трамп назвал «хорошей» и заявил, что сейчас самое время «положить этому конец» (речь идет о войне — Ред.).

Позицию США следует оценивать по реальным действиям

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Призвал оценивать позицию США в отношении НАТО не по политическим заявлениям, а по реальным действиям и вкладу в совместную оборону, передает Европейская правда.

Он подчеркнул, что США остаются самым крупным союзником и обеспечивают ключевые оборонительные возможности Альянса.

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Рютте считает справедливым постепенное выравнивание оборонных расходов между США, европейскими партнерами и Канадой.

Кроме того, в ходе саммита Генсек призвал Россию прекратить агрессию против Украины. Он анонсировал, что «необратимый путь Украины к членству в НАТО» продолжится после саммита в Гааге.

Что заявили лидеры других стран

Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия является главной угрозой не только Украине, но и безопасности Европы.

Во время общения со СМИ он подчеркнул, что увеличение оборонных расходов — не «услуга» кому-то, а необходимость для НАТО, особенно европейских стран, чтобы усилить собственную обороноспособность в ближайшие годы.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о непоколебимой поддержке Украины. Он отметил, что, несмотря на трехмесячное перемирие по инициативе Трампа, Россия продолжает обстрелы и нарушение международного права.

«Россия не может безнаказанно продолжать убивать. Мы вместе с партнерами и дальше будем давить, чтобы достичь устойчивого и надежного мира в Украине», — подчеркнул Макрон.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что война России в Украине может быть урегулирована только дипломатическим путем.

Также не обошлось и без циничных заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгерский премьер открыто выступил против членства Украины в Альянсе.

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«У НАТО нет дел в Украине. Украина, как и Россия, не член НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось», — заявил Орбан.

Он также назвал российскую угрозу НАТО несуществующей, что противоречит позиции большинства стран-членов.

Итоговая декларация саммита

На саммите НАТО в Гааге страны-члены подтвердили долгосрочную поддержку Украины в военной и оборонно-промышленной сферах. Впервые прямые взносы в оборону Украины будут официально зачисляться в национальные оборонные бюджеты Альянса.

Мы подтверждаем наши постоянные суверенные обязательства по поддержке Украины, безопасность которой способствует нашей общей безопасности. С этой целью страны НАТО будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность в свои оборонные расходы», — отмечается в итоговой декларации.

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Также страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году: 3,5% — на основные нужды, 1,5% — на киберзащиту, инфраструктуру и инновации.

Лидеры НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой, подчеркнули важность поддержки Украины для безопасности Североатлантического союза и призвали к совместному развитию оборонных технологий.

«Мы подтверждаем нашу общую приверженность быстрому расширению трансатлантического оборонно-промышленного сотрудничества и использованию новых технологий и духа инноваций для продвижения нашей коллективной безопасности», — говорится в декларации.

Встреча НАТО в Гааге может войти в историю

Президент Финляндии Александер Стубб во время общения со СМИ назвал нынешний саммит НАТО историческим из-за трех ключевых изменений:

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возвращение к коллективной обороне против России,

увеличение военных бюджетов до 5% ВВП (3,5% + 1,5%),

формирование нового, более сбалансированного Альянса с усиленной европейской ролью.

Стубб подчеркнул, что статья 5 остается неизменной основой НАТО, а Россия — главной угрозой.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Кремль не исключает атаки на страну Альянса в 2024-2029 годах.

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