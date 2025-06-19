Саммит НАТО в Гааге: у Зеленского сказали, какие решения ждет Украина

Встреча Зеленского, Ермака и Рютте

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак с командой провели важную встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, речь шла о конкретных решениях, а также отношениях Украины и НАТО.

Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.

Отмечается, что накануне саммита в Гааге власти координируют позиции и ожидания Украины.

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«Партнеры должны знать: сейчас ключевое решение, а не формулировка. Мы ожидаем содержательной декларации, которая отразит реальный прогресс в отношениях Украина — НАТО», — подчеркнул Ермак.

Среди критически важных потребностей обороны, прежде всего, дополнительные системы ПВО и ракеты к ним.

«РФ усиливает террористические удары по гражданским, и наши партнеры должны ответить усилением защиты», — считает глава Офиса.

Также украинские представители провели отдельную встречу с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которой обсудили координацию позиций для достижения справедливого и продолжительного мира.

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Ранее говорилось, что встреча лидеров НАТО, которая состоится 24 июня в Гааге, может оказаться менее драматичной, чем ожидалось еще несколько месяцев назад.

Как пишет NYT, президент Дональд Трамп, который неоднократно публично критиковал НАТО и ставил под сомнение обязательства по статье V о взаимной обороне, на этот раз, похоже, воздерживается от самых радикальных заявлений. за атаки на Украину, но и оставил пространство для более жестких шагов в отношении Кремля, в частности, введение новых санкций.

Кроме того, наблюдается постепенная консолидация внутри самого альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что страны-члены соглашаются на новую цель — тратить 3,5% ВВП на оборону как часть более широкой цели в 5% на нужды национальной безопасности.