Саммит оси зла: как Путин и Си Цзиньпин в Китае договаривались делить мир

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине.

Аналитики подчеркивают, что это уже вторая встреча лидера РФ на международной арене за последние две недели и является неочевидной демонстрацией близости между Москвой и Пекином.

Что известно о визите Путина в Китай и о чем он договорился с главой страны — узнайте в материале ТСН.ua.

Визит Путина в Китай

В воскресенье, 31 августа, глава Кремля прибыл в китайский город Тяньцзинь, где стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В преддверии своего четырехдневного визита в Китай Путин заявлял, что надеется получить еще большую поддержку от Си Цзиньпина на фоне войны против Украины и конфронтации с Западом.

Во время прибытия Путина в Китай лидер страны Си Цзиньпин поздравил его лично.

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

На площадке саммита для делегаций звучала известная российская песня Калинка-Малинка, а китайские государственные СМИ подчеркивают, что отношения между Москвой и Пекином сейчас находятся на исторически высоком уровне.

Впоследствии 2 сентября лидеры России и Китая провели переговоры.

Цинические заявления главы РФ

На саммите ШОС 1 сентября Владимир Путин заявил, что соглашения с Аляски «открывают дорогу к миру в Украине».

Он цинично обвинил в кризисе Запад и НАТО, в то же время утверждая, что Россия придерживается принципов безопасности для всех стран.

«Кризис в Украине» возник не вследствие «нападения», а вследствие «госпереворота»… Попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин «украинского кризиса», — сказал глава Кремля.

На следующий день, 2 сентября, Владимир Путин во время встречи с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае заявил, что Россия никогда не намеревалась ни на кого нападать, а ее единственной целью в Украине является «защита собственных интересов».

© Associated Press

Повторяя свои нарративы, кремлевский диктатор утверждал, что конфликт возник из-за «агрессивного поведения» Запада, а не из-за действий России, и что Кремль «вынужден» защищать людей, связанных с РФ.

Кроме того, кремлевский диктатор нагло заявил, что Россия якобы никогда не возражала против членства Украины в Европейском Союзе.

«ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Мы выступали против военного освоения Украины, потому что это чревато российской безопасностью», — высказался диктатор.

Он также сообщил, что во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске они обсуждали возможные варианты гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

Кремлевский диктатор уверен, что добиться консенсуса по этому вопросу возможно. В то же время он отметил, что «Украина должна сама решать, как ей обеспечивать свою безопасность».

Путин и Си стремятся сформировать новый мировой порядок

На форуме Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин очертили собственное видение системы глобальной безопасности и экономики, ориентированной на интересы стран «глобального Юга», отмечает Reuters.

Си Цзиньпин, принимавший более 20 лидеров из незападного мира, призвал ШОС содействовать «демократизации международных отношений» и усиливать роль развивающихся стран. Он отметил важность противодействия «гегемонизму и политике силы» и выступил за подлинную многосторонность в мировых делах.

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Однако Си Цзиньпин не уточнил, как именно планирует внедрять свою инициативу глобального управления, которую эксперты считают инструментом роста влияния Китая.

Своими заявлениями, как отмечает Reuters, они оставили вызов текущей системе глобального управления, в которой ключевую роль играют Соединенные Штаты.

В ходе саммита Си Цзиньпин и Путин скоординированно критиковали Запад. Китайский лидер обвинил некоторые страны в «хулиганстве», а российский оправдывал войну в Украине и обвинял в ней западные государства.

При этом отдельно вопрос войны в Украине публично не обсуждался.

О чем договорились Россия и Китай

Лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпинь 2 сентября провели двусторонние переговоры в Пекине.

Путин поблагодарил Си за теплый прием и назвал его «дорогим другом» и заявил, что отношения между Россией и Китаем находятся на «беспрецедентно высоком уровне», передает Reuters.

В свою очередь лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения выдержали испытание международными потрясениями.

Как отмечает издание BBC, Си подчеркнул готовность Пекина сотрудничать с Москвой для содействия созданию «более справедливой и разумной» системы глобального управления.

В результате переговоров Россия и Китай подписали давно отложенное соглашение о строительстве нового массивного трубопровода для поставки природного газа в Китай через Монголию, отмечает CNN.

«Путин и Си Цзиньпин провели вместе несколько часов, встречаясь с президентом Монголии, проводя официальные переговоры и попивая чай в официальной резиденции китайского лидера — в очередном проявлении солидарности между двумя лидерами, стремящимися сформировать новый мировой порядок», — отмечают журналисты издания.

Также, как отмечают китайские медиа, по итогам встречи было подписано более 20-ти документов о сотрудничестве в энергетике, искусственном интеллекте, сельском хозяйстве, здравоохранении, науке, образовании и других сферах.

«Основные победители» во Второй мировой войне

В ходе встречи в Пекине накануне масштабного военного парада президент Китая Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин подняли тему Второй мировой войны.

Си Цзиньпин назвал Россию и Китай «основными победителями», что противоречит историческому мнению о том, что победу одержала широкая коалиция во главе с США, Великобританией и СССР.

Эта встреча и будущий парад, посвященный 80-летию капитуляции Японии, который состоится 3 сентября, расцениваются как попытка Китая подчеркнуть свою растущую международную роль и позиционировать себя как стабильного игрока в противовес протекционистской политике США.

Путин создает иллюзию

В свою очередь, как пишет Sky News, четырехдневный визит Путина в Китай является демонстрацией близости между Москвой и Пекином.

Издание отмечает, что визит проходит только через две недели после его встречи с Трампом.

По словам корреспондента Айвора Беннета, этот шаг призван противодействовать попыткам США ослабить их отношения и вынудить Россию завершить войну в Украине.

«Это сродни очень намеренной иллюстрации того, насколько близка Москва к Пекину перед лицом попыток США ослабить эти отношения и их стремление прекратить войну в Украине», — отметил журналист.

Тем не менее, он отмечает, что насыщенная программа Путина в Китае свидетельствует, что его связи с Пекином более крепки, чем когда-либо раньше.

«Для России весь визит выглядит как демонстрация солидарности в условиях санкций — что Москва и ее союзники имеют иммунитет к давлению Запада», — резюмировал Беннет.

