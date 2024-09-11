Саммит первых леди и джентльменов в Киеве: Зеленская раскрыла темы встречи

Участники встречи будут говорить об угрозе жизни и здоровью детей, а также о похищении, индоктринации, милитаризации украинских детей россиянами.

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве в этом году будет состоять из пяти панелей. Основной темой мероприятия станет безопасность детей в вооруженных конфликтах.

Об этом первая леди Украины Елена Зеленская рассказала в интервью ведущей медиаплатформы "Мы — Украина" Елене Чабак, сообщает Офис президента.

Как объяснила Зеленская, безопасность детей в вооруженных конфликтах станет основной темой нынешнего саммита, ведь этот вопрос важен не только для Украины, но и всего мира. Именно ему будет посвящена первая панель.

"Многие страны переживали или сейчас переживают подобное. Например, война на Балканах до сих пор дает о себе знать жителям Балкан. У всех – разный опыт. Но глобально мы должны признать, что международные предохранители не работают, надо с этим что-то делать", – сказала первая леди.

"Будем говорить об угрозе жизни и здоровью детей, а также о похищении, индоктринации, милитаризации наших детей россиянами. И обязательно будем искать решения", — подчеркнула жена президента.

По ее словам, вторая панель будет посвящена безопасности в семье, в частности, защите от физического и психологического насилия. Третья же панель будет касаться безопасности в образовании.

"Будем говорить не только о физической безопасности, но и о ментальной, о безопасности от буллинга. Попутно расскажем, какие вызовы бросила Украине война — от дистанционного обучения до строительства бомбоубежищ для школ и садов", — сообщила Зеленская.

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На четвертой панели участники встречи обсудят вопросы безопасности детей в киберпространстве. Отдельный блок будет посвящен экологической безопасности.

Первая леди также анонсировала, что одну из панелей будет модерировать известная историк Энн Эпплбаум. Ожидается и выступление актера и общественного деятеля Майкла Дугласа, являющегося посланником мира ООН.

Заметим, Саммит первых леди и джентльменов был основан по инициативе Зеленской в 2021 году. Его цель – обмен опытом и объединение усилий супругов первых лиц мира для развития и благосостояния стран.

Напомним, 11 сентября в Киеве состоится саммит "Крымской платформы", на который уже прибыли первые западные топ-чиновники.

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