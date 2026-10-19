Саммит Путина, Трампа и Си без Зеленского: Песков признал отсутствие договоренностей

Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

В Кремле подтвердили, что обсуждали с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпин возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным во время саммита АТЭС в Китае 18 — 19 ноября.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Реклама

По его словам, стороны только упоминали о такой возможности, но не обсуждали ни организацию встречи, ни ее повестку дня.

Реклама

«Предметных предложений или договоренностей по самой встрече и ее возможному содержанию не было», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что окончательное урегулирование войны в Украине невозможно без участия представителей Киева, готовых взять на себя ответственность.

Путин предложил Трампу и Си саммит по поводу войны против Украины — что известно

Владимир Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину провести трехсторонний саммит на форуме АТЭС в Китае. По данным WSJ, инициатива связана с поиском договоренностей по войне в Украине на условиях Москвы.

По данным издания, Кремль предложил провести переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Реклама

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возможность такой встречи обсуждается.

«Четкого понимания самой встречи или ее потенциальной повестки дня пока нет, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», — заявил он.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, глава Белого дома пока не согласился на проведение такого саммита, но может благосклонно отнестись к этой идее.

Комментируя вероятность трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина для обсуждения завершения войны в Украине, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что такие переговоры действительно обсуждались, однако окончательного решения по их проведению пока нет.

Реклама

Реакция Украины

Украина выступила против идеи трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России без Киева. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такой формат переговоров может не приблизить завершение войны, а наоборот будет решением, которое поощрит Владимира Путина продолжать агрессию против Украины.

Новости партнеров