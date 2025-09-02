Саммит ШОС: почему объятия Моди с Путиным вызвали скандал в США

Путин, Моди и Си / © Associated Press

Дональд Трамп подверг критике Индию после того, как премьер-министр Нарендра Моди на саммите ШОС в Китае демонстративно держался за руки и обнимался с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам президента США, экономические отношения между Вашингтоном и Дели уже многие десятилетия остаются "односторонними". "Многие понимают, что мы почти ничего не продаем Индии, а они продают нам колоссальные объемы товаров. Это настоящая односторонняя катастрофа!" – заявил Трамп. Он добавил, что высокие импортные пошлины Индии сделали американскую продукцию неконкурентной на их рынке.

Трамп также напомнил, что Индия продолжает покупать большинство нефти и военной техники именно в России, тогда как в США — совсем немного. "Теперь они предложили снизить пошлины, но слишком поздно. Это должно было быть сделано много лет назад", - подчеркнул политик.

В первый президентский срок Трамп пытался сохранять теплые отношения с Моди. Однако его экономические решения во второй каденции привели к серьезным противоречиям. В частности, он ввел 50-процентные пошлины на отдельные товары из Индии, обвиняя страну в финансировании военных действий Кремля.

Аналитики считают, что жесткий подход Вашингтона мог подтолкнуть Дели к большему сотрудничеству с Москвой и Пекином.

Этот тезис подтвердили и события в Тяньцзине: Путин и Моде бок о бок прибыли на встречу с Си Цзиньпином. Лидеры открыто демонстрировали солидарность, обменивались улыбками и совместно позиционировали саммит как альтернативу "системе, возглавляемой США".

В разговоре с Путиным Моди подчеркнул: "Даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли рядом". В ответ русский диктатор назвал его "дорогим другом" и напомнил о "десятилетии особых отношений".

Не менее резким был и сигнал Китая. Си Цзиньпин открыл саммит словами о необходимости "противостоять гегемонизму и менталитету холодной войны". Он пообещал странам-участницам ШОС финансовую помощь, кредиты и развитие совместных проектов – от исследования Луны до создания центра искусственного интеллекта.

Путин поддержал риторику китайского лидера, заявив, что организация "строит новую систему стабильности и безопасности в Евразии".

В Вашингтоне действия Моде вызвали раздражение. Советник Трампа по торговле Питер Наварро прямо спросил: "Почему он идет в объятия к Путину и Си Цзиньпину, являясь лидером крупнейшей демократии мира?"

Таким образом, саммит ШОС в Китае не только усилил альянс Москвы, Пекина и Дели, но и обнажил новое напряжение в отношениях США и Индии.

Как сообщалось ранее, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, которым увеличил до 50% пошлину на товары из Индии из-за того, что страна покупает российскую нефть.

Индийский премьер в ответ заявил, что его страна готова к такому шагу хозяина Белого дома.

В то же время эксперты утверждают, что введенные Трампом тарифы на импорт из Индии менее чем через год способны лишить ее гораздо большей суммы, чем она сэкономила за все время войны в Украине в результате покупки российской нефти с дисконтом.

Напомним, что недавно Индия подтвердила, что в ближайшее время ожидается визит в эту страну президента России Владимира Путина.