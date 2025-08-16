Саммит "Трамп-Путин": как "героический" прием закончился неудобным молчанием — WP

Трамп устроил Путину королевский прием / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп устроил главе Кремля Путину «героический» прием, но через несколько часов, во время совместного выступления, уже был необычно немногословен и выглядел подавленным.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Дональд Трамп устроил российскому руководителю Владимиру Путину героический прием — с красной дорожкой, теплым рукопожатием и военным салютом в небе, когда впервые за последние годы ступил на американскую землю.

«Однако только через четыре часа эта дружеская атмосфера развеялась. Ее заменило внезапное и неуклюжее совместное выступление, во время которого оба президента вышли на сцену с серьезными лицами и без объявления договоренностей», — говорится в материале.

Трамп, обычно отвечающий на вопросы журналистов более часа, на этот раз говорил менее четырех минут, после чего быстро ушел со сцены, не отвечая на вопросы сотен журналистов.

«Эти контрастные моменты на Объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске подчеркнули ограниченность возможностей Трампа устроить международную дипломатию как телевизионное шоу», — сообщает WP.

Там отметили, что такой теплый прием шокировал как Украину, так и ЕС частично из-за того, что он сильно контрастировал со встречей президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в феврале 2025 года.

«Трамп пытался „намекнуть на успех“, но выражение его лица говорило о другом», — отмечают в WP.

Впрочем, за несколько часов до саммита Трамп выражал оптимизм, что сможет добиться соглашения для мира в Украине.

«Я не буду счастлив, если уйду отсюда без какой-либо формы прекращения огня», — заявил Трамп в интервью на Fox News, когда летел в Аляску.

И хотя во время совместного выступления с Путиным он пытался представить события дня в успешном свете, заявляя, что «достигнут большой прогресс», на его лице было заметно недовольство, обращают внимание журналисты WP.

«Он предоставил мало деталей об обсуждении и сказал, что его следующим шагом будет звонок лидерам НАТО и Зеленскому», — говорится в статье.

Между тем, Путин достиг многих своих целей просто благодаря приглашению на встречу с Трампом. Он подчеркнул, что между ним и президентом США установилась связь, и поддержал утверждение Трампа о том, что Россия никогда бы не вторглась в Украину, будь Трамп президентом в 2022 году. Он назвал их разговоры «дружественными и доверительными».

В то время как Путин высказывал свои тезисы о «первопричинах» войны — угрозах безопасности России со стороны «враждебной» Украины — Трамп выглядел уставшим и «даже заскучал», отмечает WP.

Путин завершил свои слова на английском, заявив с широкой улыбкой, что они скоро увидятся — «в следующий раз в Москве». Однако Трамп уклонился от прямого ответа, сказав, что это интересная идея, и что «за это он может получить много критики».

Напомним, в ЕС, в частности, в Берлине пока не комментировали результаты переговоров двух президентов США и РФ на Аляске.

В то же время западные СМИ отреагировали на итоги переговоров на Аляске. Медиа подчеркивают, что президенты США и России не смогли достичь никаких договоренностей по прекращению войны Москвы в Украине, хотя оба лидера назвали переговоры продуктивными.