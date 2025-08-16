Саммит Трампа и Путина: чего все ожидали, а что же произошло на самом деле

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Associated Press

Саммит на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным закончился. И Белый дом, и Кремль предварительно продумали, как будут проходить эти переговоры, рассказывали о повестке дня встречи и обсуждаемых темах. Впрочем, произошло ли это так, как ожидалось?

Sky News в своем материале сравнило то, чего ждали с тем, что произошло на самом деле.

Начало саммита

Чего ожидали: встреча лицом к лицу между двумя лидерами, с фотографиями и вопросами в начале.

Что произошло: встреча в формате "три на три" с чиновниками, только фотографии в начале встречи и что больше - никаких вопросов к двум лидерам.

Встреча с расширенной делегацией

Чего ждали: двусторонний обед с более широким составом русской и американской делегаций.

Что произошло: обед, похоже, был отменен уже после первого раунда переговоров.

Прессконференция

Чего ожидали : полноценной пресс-конференции с двумя президентами и вопросов от мировых СМИ.

Что произошло: лидеры США и РФ выступили с отдельными заявлениями, мероприятие длилось 12 минут, вопросов от СМИ не было.

Подтверждение второй встречи с Зеленским

Чего ждали: Трамп подготовит план следующей встречи с Путиным, включая Зеленского.

Путин публично не обязался проводить вторую встречу, хотя позже Трамп сообщил, что она состоится .

Прекращение огня

Чего ожидали: перед встречей Трамп заявлял, мол, будет недоволен, если не достигнет прекращения огня.

Что произошло: не было объявлено о прекращении огня, ни один из лидеров не употребил этого слова во время своих заявлений для СМИ, а Трамп, похоже, отказался от обещанных суровых последствий для России, если фюрер не согласится прекратить убийства.

Напомним, на Аляске переговоры Трампа и Путина завершились через три часа после ее начала. Известно, что американский президент впоследствии позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, а также пообщался с европейским лидерам и рассказал о результатах переговоров с Путиным. Детали разговора пока не сообщаются.

После встречи Трамп рассказал детали разговора с Путиным. По его словам, полный взаимопонимание еще не достигнут. Впрочем, говорит президент США, встреча была «чрезвычайно продуктивной», многие вопросы согласованы, осталось всего несколько деталей

На совместной пресс-конференции по результатам переговоров на Аляске Путин сделал циничное заявление о "дружеской, братской Украине". "Фюрер" цинично назвал ситуацию в стране "трагедией" и "болем для России".

