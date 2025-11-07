Саммит Трампа и Путина в Будапеште: Орбан назвал важное условие и термины

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Встреча президента США Дональда Трампа и фюрера РФ Владимира Путина, которую планировали провести в венгерском Будапеште, якобы может состояться в любой день. Для этого сторонам нужно «решить еще несколько вопросов».

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Magyar Nemzet .

По словам Орбана, в переговорах между США и Российской Федерацией "остается несколько нерешенных вопросов". Когда же саммит состоится, то, считает премьер, возможна договоренность об установлении мира в Украине.

"Если они (вопрос - Ред.) будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, а затем, в зависимости от согласия сторон, может быть достигнуто прекращение огня и установление мира", - высказался глава правительства Венгрии.

Напомним, в середине октября Трампа после разговора по телефону с Путиным заявил, что они договорились встретиться в Будапеште. Впрочем, через несколько дней в СМИ появилась информация об отмене этого саммита , ведь, по их данным, Москва отказывается прекращать огонь. Кроме того, источники в Белом доме заявили, мол, "обе стороны недостаточно готовы к переговорам".

Дипломат Константин Елисеев считает, что Трамп пока не готов провести следующую встречу с Путиным. Предыдущая, на Аляске, оказалась провальной. По мнению эксперта, президент США не мог позволить себе во второй раз попасть в такую же ситуацию.