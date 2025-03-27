Саммит в Париже: какие решения приняли лидеры для поддержки Украины

Саммит "коалиции желающих" / © Associated Press

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В Париже 27 марта состоялся саммит " Коалиции желающих ". Во встрече приняли участие представители 31 страны, включая президента Украины Владимира Зеленского , а также президенты Европейского совета и Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО.

В ходе встречи присутствующие обсудили ряд важных вопросов обороны и поддержки Украины во время войны. В частности, речь шла и о механизмах сдерживания российской агрессии и достижении справедливого и продолжительного мира.

О чем договорились политики на саммите – читайте в материале ТСН.ua.

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Снятие санкций с России

Франция не намерена поддерживать отмену санкций против России со стороны Европейского союза.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, концепция Соединенных Штатов "мир через силу", которую он поддерживает, не предполагает снятия санкций с российских агрессоров до того, как что-то будет получено или проверено.

Глава государства подчеркнул, что подвергшаяся нападению Украина "уже сделала жест принятия безусловного 30-дневного прекращения огня, а с другой стороны - агрессора, который ставит условия и даже не принял этого".

По словам французского президента, вопрос о снятии ограничений с России будет поднят "в свое время" в процессе установления крепкого и продолжительного мира в Украине.

Также Эммануэль Макрон отметил, что "коалиция желающих" планирует сохранить экономическое давление на теневой флот РФ и некоторые ее промышленные мощности.

"Силы сдерживания"

Делегация военных Британии и Франции отправится в Украину для разработки формата будущей украинской армии.

По словам Макрона, министры иностранных дел "коалиции желающих" должны за три недели подготовить предложения по тому, как можно было бы контролировать прекращение огня.

Глава Франции отметил, что план об отправке в Украину "сил сдерживания" еще находится на этапе планирования, но это не будут миротворческие силы.

Несколько государств примут участие в миссии, но войска не будут размещены на линии столкновения, развернуты в "стратегических районах".

Макрон заявил, что проведет обсуждение с военными лидерами по размещению сил (морских, сухопутных, воздушных).

"Ничего не исключено", – добавил он.

Читайте также Дата публикации 14:27, 26.03.25 Категория Политика Количество просмотров 4300 Рютте пригрозил Путину: детали Автор публикации Елена Капник

В свою очередь, Хорватия категорически отказывается отправлять своих военных в Украину. Президент страны Зоран Миланович заявил, что этого не произойдет при любых условиях.

Греция выдвигает три условия, при которых присоединится к участию в международных миротворческих силах в Украине.

Сколько военных могут направить в Украину

Франция изучает возможность размещения миротворческих сил в центральной Украине, в частности, вдоль реки Днепр, сообщает The Associated Press.

Источник издания сообщил, что войска "коалиции желающих" могут действовать в тылу, но рассматриваются и другие варианты – на западе Украины или соседних странах.

По оценкам британцев численность контингента может составлять от 10 до 30 тысяч военных.

Замороженные активы РФ

В настоящее время Европа не имеет юридического права использовать замороженные российские активы.

Как отметил Эммануэль Макрон, этот вопрос можно пересмотреть после заключения мирного соглашения.

Он считает, что замороженные российские средства полностью могут быть направлены на преодоление последствий войны.

"Стоит ли эти активы вкладывать в фонд для урегулирования конфликта, вызванного Россией – это большое разрушение для Украины. Вполне понятно, что она должна способствовать усилиям по восстановлению, которые будут частью дискуссий после мирных соглашений", – сказал французский лидер.

"Ускорители мирного процесса"

Президент Владимир Зеленский считает, что решения, которые сейчас принимают США, могут повлиять на окончание войны, а также, что Америка "очень важна" для Украины.

В частности, он назвал США, Великобританию и Францию "ускорителями" мирного процесса.

Также Зеленский добавил, что Россия пытается разделить Европу и США.

"Мы хотим, чтобы Америка была сильнее. Нам это нужно", – подчеркнул он.

Также, украинский лидер сообщил, что на переговорах о мире в Украине Европу будут представлять Франция и Великобритания.

Напомним, предварительная встреча коалиции желающих прошла 15 марта. Ее организовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в формате онлайн.

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