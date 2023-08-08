Саммит в Саудовской Аравии показал трещину в отношениях Китая и РФ – ISW

Саммит в Джидде показал рост разногласий Китая с Россией по поводу войны в Украине.

Переговоры в Джидде, Саудовская Аравия свидетельствуют об усугублении разногласий в вопросе войны в Украине между Китаем и Россией.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на то, что все большее расхождение Китая с Россией по урегулированию для прекращения войны в Украине стали очевидными на переговорах в Джидде 5-6 августа.

Как сообщило издание Financial Times, китайские представители на встрече были "конструктивными" и "стремились показать, что Китай – это не Россия".

Также FT процитировало одного европейского дипломата, присутствовавшего на переговорах, который сказал, что "простое присутствие Китая свидетельствует о том, что Россия все больше изолирована".

Китайская делегация, как сообщается, выразила готовность принять участие в следующей встрече подобного формата, на которой, вероятно, тоже не будет России.

Российский инсайдерский источник утверждал, что Россия отклонила мирный план Китая по войне в Украине с 12 пунктов от февраля 2023 года (который китайская делегация повторно представила во время переговоров в Саудовской Аравии) и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действия российского руководства по мирному урегулированию войны в Украине.

Как пишут аналитики, сообщения о переговорах в Саудовской Аравии и утверждении инсайдеров, если они верны, согласуются с предварительными оценками ISW о том, что Китай не полностью поддерживает Россию в вопросе Украины.

Напомним, в Китае считают, что переговоры в Саудовской Аравии по ситуации в Украине помогли "укрепить международный консенсус".

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