Переговоры Трампа, Путина и Си в Шэньчжэне / © Associated Press

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В китайском Шэньчжэне 19 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) завершились трехсторонние переговоры с участием лидера Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, которые длились полтора часа.

Результатом переговоров стала совместная декларация о мире, в которой лидеры трёх государств выразили готовность укреплять стратегическую стабильность и глобальную безопасность. В то же время в итоговом документе не нашлось места ни одному упоминанию о российской войне против Украины или безопасности Европы.

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Что об этом саммите пишет западная пресса, как его оценивают украинские и мировые эксперты и способна ли эта встреча повлиять на ход войны в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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Пять ключевых выводов из статьи в The Guardian

Издание The Guardian пишет, что первая трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России завершилась без каких-либо прорывов или конкретных договоренностей, несмотря на громкую демонстрацию диалога на фоне острых разногласий по Украине, торговле и споров вокруг компании Nvidia.

По оценке журналистов, Дональд Трамп назвал этот саммит «историческим» и подчеркнул важность переговоров для мира, однако центральная тема— контроль над ядерным оружием — так и не привела к заключению нового соглашения.

Лидеры США, Китая и России на саммите 19 ноября / © Associated Press

Срок действия предварительного договора между США и РФ об ограничении стратегических боеголовок (до 1550 единиц для каждой стороны) истекает в феврале, а предложение Путина продлить эти лимиты ещё на год Трамп ранее отклонил, настаивая на привлечении Пекина. На саммите Си Цзиньпин высказался за полный запрет ядерного оружия, но без конкретных решений.

Что касается войны в Украине, которая продолжается уже пятый год, прогресса также не зафиксировано, отмечают журналисты.

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«Как и Путин, Трамп также прибыл на встречу, ведя провальную войну по собственному выбору. Иранский конфликт становится всё более неопределённым и дорогостоящим предприятием без чёткого конца, тогда как полномасштабное вторжение Путина в Украину, продолжающееся уже пятый год, продолжает наносить большие потери. Встреча практически не дала никаких признаков прогресса в прекращении войны в Украине, а Киев не упоминался в последующей совместной мирной декларации», — отмечают журналисты.

Кроме того, издание обращает внимание на критику международных институтов. Трамп назвал «неконтролируемым» Международный уголовный суд, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей (ни США, ни Китай не ратифицировали Римский статут и не обязаны выполнять решения суда).

The Guardian также отмечает, что лидеры подписали совместную «мирную декларацию», направленную против международных организаций. В документе лидеры призвали к реформе ООН (где Россия блокирует заявки Германии и Японии, выступая вместо этого за усиление стран Глобального Юга), пообещали наращивать поставки топлива и вести диалог по ядерным рискам, а также раскритиковали МУС за превышение юрисдикции, подчеркнув иммунитет должностных лиц.

Путин и Си хотят ослабить Трампа

Журналист The New York Times Эдвард Вонг пишет, что Си Цзиньпин и Владимир Путин пытаются пересмотреть итоги Холодной войны иослабить глобальное доминирование США. Ещё три года назад в Москве Си говорил Путину о беспрецедентных за столетие изменениях, которые они вместе инициируют.

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Именно с этим тезисом об ускорении исторической трансформации китайский лидер открыл беспрецедентный трехсторонний саммит с Путиным и Дональдом Трампом 19 ноября на вилле «Цилинь» в Шэньчжэне.

«Трансформация, которой не было целый век, ускоряется», — сказал Си на конклаве в Шэньчжэне.

Оба лидера разделяют недовольство многолетней гегемонией Вашингтона после распада СССР, а Си убежден в неизбежном упадке Америки. Хотя Трамп назвал встречу «исторической» и остался доволен приёмом, Вонг отмечает: саммит вряд ли изменит антиамериканский курс Пекина и Москвы, а Трамп не сможет выстроить с ними столь же тесные связи, какие сложились между самими Си и Путиным.

Выход Кремля из изоляции

Как отмечает корреспондент Sky NewsАйвор Беннетт, участие Владимира Путина в саммите АТЭС, двусторонних переговорах с Дональдом Трампом и трехсторонней встрече с Си Цзиньпином демонстрирует стремление российского президента максимально использовать пребывание в центре геополитического внимания, чтобы подчеркнуть возвращение России за стол переговоров мировых сверхдержав.

Беннетт обращает внимание на поразительный контраст: если пять лет назад, в начале полномасштабного вторжения в Украину, Путин находился в международной изоляции и имел статус изгоя, то теперь он выступает партнером лидеров США и Китая. По мнению корреспондента, сам факт того, что глава Кремля получил такой «эксклюзивный доступ» к американскому президенту, неизбежно вызовет серьезное беспокойство как в Украине, так и в Европе.

Лидеры трёх государств на саммите АТЭС 19 ноября / © Associated Press

Аналогичное мнение высказывает издание Bloomberg. Журналисты отмечают, что на Западе Россия находится в изоляции из-за войны против Украины, однако на полях саммита АТЭС Владимира Путина усадили за главный стол как экономического партнера, главу ядерной державы и, по словам Дональда Трампа, его «друга».

Издание также отмечает, что в Европе, Азии и других регионах опасались наихудшего сценария этих переговоров — разделения мира на сферы влияния и торговли вокруг таких государств, как Украина и Тайвань. Однако ни одной действенной стратегической программы стороны не представили. Из-за расхождений в национальных интересах даже самое конкретное обещание — нарастить мировые поставки топлива — сразу же потерпело неудачу на энергетических рынках, а призывы к реформе ООН, прекращения деятельности Международного уголовного суда и предотвращения ядерной войны оказались слишком расплывчатыми или повторяли предыдущие заявления.

Риторика вместо конкретики и попытка ослабить, а также удар по международным институтам

Как отмечает корреспондент BBC Энтони Цурчер, совместное коммюнике трёх государств представляет собой в основном расплывчатое одобрение усилий по обеспечению «стратегической стабильности и международной безопасности». Хотя картина дружеской беседы трёх влиятельных лидеров должна успокоить мир относительно отсутствия катастрофических конфликтов, обещания дальнейшего диалога и осуждение ядерной войны практически не имеют практического смысла, кроме риторики.

По мнению журналиста, пункт о наращивании производства и поставок нефтепродуктов является реверансом в сторону Путина как одного из главных поставщиков ископаемого топлива. В то же время в документе бросается в глаза критика Международного уголовного суда, который недавно вызвал недовольство и в Вашингтоне

Цурчер отмечает, что единственное, в чём лидеры трёх государств действительно сошлись, — это убеждение, что международные институты, призванные следить за соблюдением международного права, не должны обладать реальными рычагами влияния.

«Саммит, которого не должно было быть»

Депутат от Консервативной партии Великобритании и бывший член правительства Джереми Гант назвал эту встречу «саммитом, которого никогда не должно было быть», сообщает BBC. В эфире программы «Мир в одном» на радиостанции Radio 4 он заявил, что этипереговоры являются «подарком» для Владимира Путина, ответственного за самую масштабную войну в Европе со времён Второй мировой. По мнению политика, такой формат придаёт российскому президенту авторитет, укрепляет его позиции и, вероятно, приведёт к затягиванию войны.

Еще более тревожным сигналом Гант считает то, что США фактически перестают быть лидером свободного мира. Он отметил, что ни один другой американский президент не пошел бы на такой шаг, тогда как Дональд Трамп готов отложить все остальные дела ради громких заголовков.

Охарактеризовав Трампа как «заключающего сделки», британский депутат высказал предположение, что американский лидер отчаянно стремится снизить цены на топливо в США, которые стали причиной поражений его партии на промежуточных выборах. По словам Ганта, вместо этого Трамп, вероятно, намекает на некоторое ослабление санкций против России как крупного экспортера энергоносителей, что лишь даст Москве дополнительные средства для финансирования войны против Украины.

Что говорят в Украине о переговорах Трампа, Путина и Си

Журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале назвал совместную декларацию по итогам трехсторонней встречи лидеров в Китае заранее согласованным документом«за всё хорошее и против всего плохого», который не будет иметь практической реализации. По его словам, пункт о реформе ООН является бессодержательным из-за отсутствия консенсуса в Совбезе (в частности, со стороны Великобритании и Франции), обещания о стабильных поставках нефтепродуктов нивелируются поддержкой Ирана со стороны Москвы и Пекина в условиях напряженности в Ормузском проливе, а критика Международного уголовного суда ничего не меняет, поскольку ни одна из трёх стран не является членом МУС.

В то же время журналист предполагает, что Трамп может использовать тезис об энергетической стабильности для оказания давления на Украину из-за ударов по российским НПЗ, которые уже сократили переработку на 45%, тогда как Пекин, призывая к ядерному разоружению, лишь уклоняется от реальных переговоров и прикрывает стремительное наращивание собственного арсенала.

По мнению Портникова, именно российская сторона заставила партнеров принять такой «беззубый» документ, чтобы зафиксировать хоть какой-то формальный результат саммита в Шэньчжэне.

Политолог Олег Саакян в комментарии РБК-Украина заявил, чтопопытка Москвы создать иллюзию новой «Ялты» провалилась, а сама встреча стала протокольной демонстрацией, на которой каждый решал свои имиджевые задачи.

Саакян подчеркнул, что за полтора часа, с учетом перевода на три языка, провести содержательные переговоры было физически невозможно, поэтому для России этот саммит превратился в «самую дорогую в истории фотосессию». По мнению политолога, встреча никак не повлияет на ход войны в Украине, ведь интересы трёх государств расходятся, а современный мир с такими влиятельными игроками, как Индия, Турция или арабские страны, уже не позволяет двум-трём столицам кулуарно делить сферы влияния.

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