Самое большое поражение Путина: историк назвал катастрофическую ошибку Кремля в войне с Украиной

Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

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Война на Украине разрушила будущее России в Европе. Ведь когда глава Кремля Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году, он сделал ставку против Запада и проиграл.

Такое мнение высказал профессор истории в Католическом университете Америки Майкл Киммэдж в материале The New York Times.

«Победа России должна была стать доказательством того, что золотой век Запада истек, а РФ сможет объединиться с Китаем и другими государствами, снова заявив о себе на мировой арене. Но эта ставка не сыграла», — считает эксперт.

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С затяжной войной в Украине, как говорит Майкл Киммедж, Кремль избрал двойную стратегию по Западу: внутри страны — демонизация, призыв к объединению вокруг Путина в «цивилизационном противостоянии», а за границей — попытки разделить Запад, оттолкнуть сомнительных союзников от проукраинской коалиции.

Трамп охладел к Путину

Ожидалось, что победа Дональда Трампа на выборах в США в ноябре станет поворотным моментом. Но эти надежды оказались иллюзорными. Трамп охладел к Путину, недавно назвав его «сумасшедшим». Даже если он и хочет иметь дело с Кремлем, реальность ограничивает его действия», — добавил эксперт.

Он считает, что жестокость войны в Украине сплотила Запад, превратив Европу в силу, категорически противостоящую России. И это не временное явление. Эти изменения будут ограничивать безопасность и благополучие России на десятилетия вперед.

«Россия всегда нуждалась в Западе и выигрывала от контактов с ним. Из-за ненужной войны Путин упустил эту возможность навсегда», — написал Майкл Киммедж.

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Профессор также отметил, что Запад может позволить себе потерять Россию.

«Европа может жить без России, как и Соединенные Штаты… Потеря Россией Запада, напротив, является сильным толчком назад, для исправления которого может потребоваться поколение. Это выбор Путина и трагедия России», — говорит Майкл Киммедж.

Почему Путин начал войну в Украине

Страх Путина перед независимой Украиной привел к аннексии Крыма в 2014 году, а затем — к полномасштабной войне в 2022-м. Этот конфликт повлек за собой наибольший разрыв между Россией и Западом в новейшей истории.

Однако Путин не стремился к полному разрыву — он хотел переориентировать отношения в свою пользу, ослабив Запад.

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Путин сделал для России несколько хуже, чем просто развязал невыигрышную войну: он заставил Европу организоваться в военную силу, направленную против России. Германия активно перевооружается, Финляндия и Швеция вступили в НАТО, растет военная координация в Европе, а Великобритания заключила весомый договор с ЕС. Масштабные ресурсы мобилизуются, чтобы не допустить Россию в Европу.

«Единственный путь к возобновлению партнерства с Европой — это окончание войны на условиях Украины. Но Путин на это не пойдет», — написал эксперт.

Ранее речь шла о том, что НАТО не гарантирует немедленного ответа на возможное нападение России. Об этом сказал экспредседатель военного комитета Североатлантического союза.

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