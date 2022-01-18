Самолет Британии с вооружением для Украины летел в обход Германии: что говорят в Лондоне и Берлине

Самолет Британии с вооружением для Украины летел в обход Германии: что говорят в Лондоне и Берлине

Британские самолеты почему-то решили обойти Германию, выбрав более длинный путь в Украину.

В Министерстве обороны Великобритании опровергли информацию, что Германия отказалась пропустить над своей территорией британские самолеты, доставлявшие в Украину оборонное вооружение.

Об этом Минобороны Британии заявило в комментарии журналисту немецкого издания Bild Юлиану Репке.

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", — опубликовал комментарий министерства журналист у себя в Twitter.

В то же время ведомство не объясняет, почему самолеты решили обойти Германию, выбрав более длинный путь в Украину.

Министерство обороны Германии также уверяло журналиста, что Берлин не запрещал британским самолетам пересекать немецкое авиапространство.

Напомним, что Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако в Сети появилась трекинговая карта, на которой видно, что британские самолеты почему-то сделали крюк и улетали в обход территории Германии.

➡️ Großbritannien tut heute Nacht alles in seiner Macht stehende, um die Ukraine zu unterstützen.

➡️Deutschland tut offenbar alles in seiner Macht stehende, um das zu verhindern.

pic.twitter.com/M6f1SjylM3 – Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 17, 2022

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