Самолет Британии с вооружением для Украины летел в обход Германии: что говорят в Лондоне и Берлине

Британские самолеты почему-то решили обойти Германию, выбрав более длинный путь в Украину.
В Министерстве обороны Великобритании опровергли информацию, что Германия отказалась пропустить над своей территорией британские самолеты, доставлявшие в Украину оборонное вооружение.
Об этом Минобороны Британии заявило в комментарии журналисту немецкого издания Bild Юлиану Репке.
"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", — опубликовал комментарий министерства журналист у себя в Twitter.
#Update @DefenceHQ bestätigt gegenüber @BILD : "Германия не имеет доступа к своему аэропорту в Великобритании, а не потребует необходимости, они будут не dispute между Великобританией и Германией на этот вопрос." pic.twitter.com/OQGgOGVyiz– Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 18, 2022
В то же время ведомство не объясняет, почему самолеты решили обойти Германию, выбрав более длинный путь в Украину.
Министерство обороны Германии также уверяло журналиста, что Берлин не запрещал британским самолетам пересекать немецкое авиапространство.
Напомним, что Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако в Сети появилась трекинговая карта, на которой видно, что британские самолеты почему-то сделали крюк и улетали в обход территории Германии.
➡️ Großbritannien tut heute Nacht alles in seiner Macht stehende, um die Ukraine zu unterstützen.– Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 17, 2022
➡️Deutschland tut offenbar alles in seiner Macht stehende, um das zu verhindern.
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