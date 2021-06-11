"Самолет мы бахнули": в Гааге продолжается рассмотрение дела МН-17, который сбили боевики

Боевики думали, что сбили украинский истребитель

"Самолет мы бахнули": новые записи переговоров между боевиками так называемой "ДНР" — обнародовали на суде в Гааге, где продолжается рассмотрение дела МН-17.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 10 июня.

В частности, боевики признаются друг другу, что сбили самолет с российской установки "Бук". Правда, думают — это украинский истребитель. Впрочем, международное следствие точно установило: никакого украинского военного самолета там и близко не было. Разговоры между боевиками происходили накануне и в день сбивания рейса МН-17 — их перехватила СБУ и впоследствии передала в Гаагу.

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Также суд приобщил к делу и прошлогоднее интервью экс-главаря боевиков россиянина Игоря Гиркина — украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В этом разговоре Гиркин, в частности, признается, что несет ответственность за сбитый Боинг.

Добавим, что рассмотрение дела МН17 по сути начался с начала этой недели. Уже заслушали показания свидетелей крушения. В частности, были отклонены свидетельства людей, утверждавших, что "Бук" якобы запустили сбоку Амвросиевки, которая в июле 2014 года была под контролем украинских военнослужащих. Следователи не нашли подтверждений того, что "Бук" выпустили из Амвросиевки. Зато есть подтверждение наличия как минимум двух ракет на оккупированной территории.

Напомним, малазийский Boeing, который в июле 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту.

Новости мира: на суде в Гааге обнародовали записи переговоров между боевиками так называемой "ДНР"

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