Самолет, на котором вероятно находился Асад, исчез с радаров – мониторинговые каналы

В настоящее время местонахождение сирийского руководителя неизвестно.

По проверенной информации, самолет, на котором находился сирийский диктатор Башар Асад, резко начал терять высоту, а затем скрылся с радаров. Вероятно, он разбился.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По данным FlightRadar, Самолет Ил-76Т с номером SYR9218, на борту которого предположительно находился Асад, разбился вблизи Аль-Сувейри.

Информация требует уточнения и проверки.

Ранее Reuters заявили о том, что Башар Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении

Об этом издание сообщало со ссылкой на двух высокопоставленных сирийских офицеров.

В то же время сирийские повстанцы заявляют об успехах революции.

К тому же речь идет о том, что все сотрудники покинули международный аэропорт Дамаска, его работа полностью прекращена, передает сирийское радио.

Взрывы были слышны в Дамаске, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

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В свою очередь Al Jazeera утверждает, что сирийские военные покидают центр Дамаска, здания центрального телевидения заняты посторонними.

Al Jazeera утверждает, что вооруженные повстанцы выпустили всех заключенных одной из величайших тюрем Дамаска "Сейдна".

Также говорится, что генштаб Сирийской арабской армии проинформировал всех своих солдат и офицеров о падении режима и приказал сложить оружие.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что война в Сирии не касается США, и нужно разрешить конфликту развиваться естественным путем. По мнению избранного президента США, Россия тоже не поможет Сирии, поскольку потеряла в войне против Украины более 600 тысяч солдат.

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