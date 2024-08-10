Самолет с Трампом на борту аварийно приземлился в США

Бывший президент США Дональд Трамп отправился в штат Монтана на митинг, однако, по словам персонала аэропорта, его самолет сначала был вынужден направить в аэропорт на другой стороне Скалистых гор из-за механической проблемы.

Об этом пишет Associated Press (AP).

По словам Дженни Моккель, административного помощника международного аэропорта Биллингс-Логан, самолет Трампа направлялся в Боузмен, штат Монтана, когда его перенаправили в Биллингс, в 142 мили к востоку. Моккель сказал, что бывший президент продолжал лететь в Бозман на частном самолете.

Кампания Трампа опубликовала его видео после приземления, на котором он сказал, что рад быть в Монтане, но ничего не упомянул о приземлении.

Бывший президент приехал в Монтану в надежде исправить некоторые незавершенные дела с 2018 года, когда он неоднократно проводил предвыборную кампанию в Big Sky Country в неудачной попытке свергнуть действующего сенатора-демократа Джона Тестера.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден не уверен в мирной передаче властей, если Трамп проиграет выборы.

Кроме того, мы также информировали, что Гаррис и Трамп имеют равные шансы на победу.

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