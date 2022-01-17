Самолет в суд: подробности возвращения Порошенко в Украину в режиме "онлайн"

Пятый президент луна не был в Украине.

Петр Порошенко возвращается в Украину. В 9:10 в аэропорту Киев должен приземлиться самолет из Варшавы на борту с пятым президентом, где его планируют встречать сторонники. Однако уже в 11:00 в Печерском суде Киева начнется заседание по избранию меры пресечения.

Петр Порошенко выдвинули подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Сообщником пятого президента по этому делу обвинение считает нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

ТСН.ua в режиме онлайн рассказывает о важнейших событиях вокруг возвращения пятого президента в Украину.