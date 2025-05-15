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Самолет Зеленского должен вылететь из Анкары в Стамбул: на какое время запланирован рейс
Доподлинно неизвестно, предназначен ли рейс для Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский находится в Турции. Вылет самолета главнокомандующего Airbus A319 украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise из Анкары в Стамбул запланирован на 16:30.
Об этом сообщает авиаресурс AirNav.
Информации о том, кто будет на борту, пока нет. Это может быть как Зеленский, так и члены украинской делегации, также находящейся в Турции.
Ждем официального подтверждения.
Напомним, прибывший в Турцию президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.
«Я здесь. Я думаю, что это очень четкое сообщение», — лаконично выразился украинский лидер.
Интересно, что на выходе из аэропорта Анкары журналисты спросили президента Украины, есть ли у него как-то сообщение для российского диктатора? На это Зеленский ответил: «Я здесь».