Самолет Зеленского, который направлялся в Кишинев, совершил вынужденную посадку в Одессе

Самолет Зеленского, который направлялся в Кишинев, совершил вынужденную посадку в Одессе

Президент направлялся в Молдову на празднование Дня Независимости страны, но из-за погодных условий самолет сел в Одессе.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в столицу Молдовы по случаю 30-летия Независимости страны, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден пойти на посадку в Одессу.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Утром 27 августа президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы. Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, который летел в Кишинев из Анталии.

Напомним, Зеленский 27 августа примет участие в торжествах в Кишиневе, организованных по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы. 27 августа Майя Санду вместе с Зеленским, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом примет участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания. После этого состоится ряд двусторонний встреч.

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