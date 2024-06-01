Самолеты, артиллерия и снаряды: Зеленский подписал соглашения о безопасности еще с тремя странами — подробности

Во время саммита "Украина — Северная Европа" в Стокгольме Швеция, Исландия и Норвегия заключили с Украиной соглашения о безопасности.

В Стокгольме завершился третий саммит в формате "Украина – Северная Европа". По его результатам Швеция, Исландия и Норвегия выделяют более 14 млрд евро на военную помощь Украине, а также предлагают боевые самолеты и морскую безопасность.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Имеем три новых соглашения безопасности: со Швецией, Исландией и Норвегией. Это действительно сильные вещи безопасности, которые будут нас укреплять до вступления Украины в НАТО", — отметил он.

Саммит в формате "Украина – Северная Европа" / Фото: Владимир Зеленский

По словам президента, Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму около 6,5 млрд евро в течение 2024-2026 годов. В нее будут входить артиллерийские системы Archer и артснаряды, боевые машины CV 90, специализированные самолеты ASC 890, бронетехника, усиление морской безопасности, разминирование, беспилотные аппараты, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen с соответствующим обучением.

Исландия в течение 2024-2028 годов будет ежегодно выделять почти 30 млн долларов на закупку и поставку оборонных материалов и снаряжения, а также будет сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности. Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами.

Саммит в формате "Украина – Северная Европа" / Фото: Владимир Зеленский

Норвегия предоставит Украине около 1,2 млрд евро военной помощи в этом году, а всего в долгосрочную Программу Нансена по поддержке Украины заложено почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Вместе с союзниками Норвегия фиксирует четкую готовность передать истребители F-16. Кроме того, продолжит предоставлять системы NASAMS, оборудование к ним и будет обучать специалистов.

"Имеем подтверждение участия представителей всех пяти стран на инаугурационном Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Благодарен Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии за поддержку защиты Украины от российского террора", — добавил президент.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден могут также подписать двустороннее соглашение о безопасности перед саммитом лидеров G7, который состоится 13-15 июня в Италии.

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