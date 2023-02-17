Самолеты для Украины и будущее без России: Кулеба назвал темы для переговоров во время Мюнхенской конференции

В пятницу, 17 февраля, откроется Мюнхенская конференция безопасности, в которой примет участие и Украина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, о чем будет говорить с западными партнерами во время Мюнхенской конференции безопасности 17-19 февраля. Глава МИД добавил, что в этом году впервые за многие годы Россия не будет участвовать в мероприятии.

Об этом Кулеба написал в своем Instagram.

"Год назад президент Украины Владимир Зеленский выступил на этой конференции с откровенной и мощной речью-предупреждением. В этом году президент тоже выступит по видеосвязи и задаст тон дискуссиям", — написал Кулеба.

Министр отметил, что впервые за многие годы на Мюнхенской конференции не будет России. Кулеба подчеркнул, что это красноречивый итог года.

"И это не просто вопрос солидарности с борющимся за свою жизнь народом Украины, а прагматичный расчет. Это политическая гигиена. Пока государство-террорист убивает, пока использует бомбы, ракеты и танки как аргумент международной политики, ни России, ни ее граждан не должно быть за столом переговоров, на почетных международных форумах, на спортивных соревнованиях, на влиятельных культурных фестивалях", — подчеркнул министр.

Кулеба рассказал, что помимо участия в мероприятиях Мюнхенской конференции, у него запланировано более десяти переговоров, в частности, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Бразилии, руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И и многими другими партнерами.



"Приоритетами будут ускорение поставок уже обещанного Украине оружия и снарядов и принятие в перспективе политических решений о предоставлении боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО, реализация Формулы мира Президента Зеленского и будущее России. Точнее, будущее Европы и мира без агрессивной России", – написал Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности будет иметь важное значение, ведь там будут решаться вопросы безопасности Украины, Европы и мира в целом. В частности, в этом году на Мюнхенской конференции безопасности в приоритете будут вопросы военной помощи Украине.

Следует отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности состоится 17-19 февраля накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

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