Самолеты с оружием США развернули в воздухе: как выполнялся приказ Трампа остановить помощь Украине

После того, как президент США Дональд Трамп приказал прекратить поставки оружия в Украину, находившиеся в воздухе грузовые самолеты с военной помощью были вынуждены вернуться.

Об этом сообщает Sky News.

"Поставки оружия и техники в Украину на этой неделе были остановлены в понедельник вечером после того, как Дональд Трамп приказал сделать паузу", – говорится в сообщении.

По словам представителя Пентагона, приказ был отдан в то время, когда Соединенные Штаты активно перевозили оборудование в регион. Чиновник сообщил, что приказ поступил в понедельник, 3 марта, около 18:00 по местному времени. Самолеты, которые в это время направлялись в Украину с грузом американского оружия, были "физически развернуты" прямо в воздухе, как только получили приказ.

Напомним, США прекратили обмен разведданными и поставки оружия Украине. Чем дольше продлится пауза в поставках, тем острее будут ее последствия. В то же время в Белом доме заявляют, что при определенных условиях помощь могут возобновить.

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