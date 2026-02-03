Самолеты в воздухе и силы на море: Рютте озвучил в Раде план поддержки Украины после завершения войны

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Киев обратился к украинскому народу с трибуны Верховной Рады. Глава Альянса призвал украинцев к устойчивости и заверил беспрецедентную поддержку после достижения мира.

Об этом стало известно по трансляции парламентского заседания.

Эмоциональное послание к украинцам

Обращаясь к депутатам и всему народу, Рютте подчеркнул, что знает о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Украины.

«Зима очень длинная, но весна придет. Украинцы, оставайтесь сильными, я знаю, что вы сильны», — заявил Генсек НАТО под аплодисменты зала.

Гарантии безопасности после войны

Кроме слов поддержки, Марк Рютте очертил видение будущего Украины безопасности. По его словам, завершение боевых действий и подписание мирного соглашения не будет означать прекращение помощи. Напротив, НАТО обеспечит мощный «щит» для предотвращения новой агрессии.

«Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море», — подчеркнул Рютте, намекая на масштабное развертывание военных возможностей для защиты украинских границ.

Этот визит стал очередным подтверждением того, что Альянс рассматривает Украину как неотъемлемую часть европейской системы безопасности. Детали будущего сотрудничества и объемы военной помощи на 2026 год станут предметом дальнейших переговоров с союзниками.

Ранее сообщалось, что Киев и западные партнеры разработали четкий механизм реагирования на провокации РФ после подписания соглашения о мире.