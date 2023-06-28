Самолеты "вагнеровцев" нашли в Беларуси, однако местонахождение Пригожина пока неизвестно — CNN

Согласно спутниковому снимку BlackSky, два самолета, связанные с генеральным директором Вагнера Евгением Пригожиным, приземлились на белорусской авиабазе вблизи столицы страны во вторник утром.

Об этом пишет CNN.

Точное местонахождение Пригожина пока неизвестно. Он не был замечен ни на видео, ни на фотографиях после того, как он покинул военный штаб Ростова-на-Дону в субботу вечером.

Тем не менее, белорусские государственные СМИ цитируют во вторник президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что Пригожин находится в Беларуси.

На спутниковом снимке, сделанном во вторник утром компанией BlackSky, видно, как два самолета с серийными номерами RA-20795 и RA-02878 сидят на взлетном поле на авиабазе Мачулищи неподалеку от Минска. Дополнительные спутниковые снимки от BlackSky, а также анализ измерений самолетов CNN подтвердили, что самолеты прибыли за последние 24 часа и совпадали с размерами самолетов, связанных с Пригожиным.

Данные отслеживания полетов FlightRadar24 показали, что самолеты приземлились вблизи Минска около 8 часов утра по местному времени. Перед посадкой у обоих самолетов были выключены транспондеры, что скрыло точное место посадки.

Два источника – высокопоставленный представитель европейской разведки и источник, знакомый с самолетами Пригожина – подтвердили CNN, что самолеты связаны с боссом Вагнера, но не знали, был ли Пригожин на борту.

За перемещением самолетов Пригожина внимательно следили после его попытки восстания в минувшие выходные.

В воскресенье днем самолет Пригожина RA-20795 совершил рейс в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга. Данные отслеживания FlightRadar24 не показывают, что самолет приземлился в городе, которым управлял Пригожин в субботу, но он совершает внезапный поворот в город, прежде чем его транспондеры выключаются.

Приблизительно через пять часов транспондеры самолета снова включили, и было замечено, как он покидает район Ростова-на-Дону, направляясь обратно в Санкт-Петербург.

Затем, в 1:03 ночи сегодня утром, тот же самолет, казалось, совершил тот же рейс в район Ростова-на-Дону, и снова выключил свои транспондеры перед посадкой.

Самолет снова появился на радарах в 5:32 утра по местному времени, видимо, покинул район Ростова-на-Дону, и начал совершать окружной полет вокруг Украины и юга России в направлении Минска. Транспондеры снова отключились в 7:37 утра по местному времени, когда он начал спускаться в район Минска.

Второй самолет Ra-02878 совершил перелет из одного московского аэропорта в другой в воскресенье днем: Шереметьево международный аэропорт Жуковский. В понедельник он вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, приземлившись в 13:26.

Сегодня утром в 6.44 этот самолет вылетел из Санкт-Петербурга. Транспондеры были выключены в 7.55 утра по местному времени, когда он начал спускаться в район Минска.

К вечеру 24 июня Сетью распространяется видео якобы разгромленных тыловых позиций "Вагнера". Тем временем Пригожин обвиняет в ударах российскую армию, говорит о многих погибших и объявляет марш в Москву, чтобы лично разобраться из Минобороны РФ.

Захватив ряд городов на пути в столицу вечером этого же передумал и развернул колонны "вагнеровцев" обратно в полевые лагеря. Этому якобы способствовали переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Впрочем, некоторые СМИ утверждают, что глава ППК "Вагнер" действительно вел переговоры с близким соратником президента Путина, бывшим заместителем министра обороны и действующим губернатором Тульской области Алексеем Дюмином.