Самооборона Украины будет "большой частью" визита Байдена на "Рамштайн" — заявление Белого дома

Спикер Белого дома указала на важность продолжения диалога, "поскольку мы видим, что происходит в Украине, продолжаем видеть российскую агрессию".

Визит президента США Джо Байдена в Германию и участие во встрече группы в формате "Рамштайн" подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности и самообороны Украины.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге.

Спикер отметила, что визит Байдена станет мощным символом возобновления партнерства между США и Германией, а также сделает более тесным сотрудничество в решении самых неотложных мировых проблем.

"Этот визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Если вы думаете об Украине и самообороне Украины, это будет большой частью этого визита – и продолжение этой поддержки, продолжение делать все, что мы можем, чтобы остановить российскую агрессию", – сказала Жан-Пьер.

Представительница Белого дома указала на важность продолжения диалога, "поскольку мы видим, что происходит в Украине, продолжаем видеть российскую агрессию".

"Вы видели лидерство президента (Байдена – ред.) по Украине и то, что он смог сделать, чтобы сделать НАТО сильнее, чтобы иметь поддержку более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. И это большая часть – безусловно, это будет большой частью этой поездки", – рассказала Жан-Пьер.

Напомним, по информации The Washington Post, Украине на "Рамштайне" предложат конкретику по вступлению в НАТО.

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