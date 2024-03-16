"Самопровозглашение в стерильных условиях": Кислица в ООН о "выборах" Путина

Остальные кандидаты даже не скрывают свою "техническую роль".
Так называемые "выборы" российского диктатора Путина в РФ не отвечают никаким стандартам демократии, потому что нет даже намека на конкуренцию.
Об этом заявил на заседании Совбеза ООН в пятницу, 15 марта, постпред Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Укринформ.
Он заявил, что это больше похоже на самопровозглашение Путина в "стерильных условиях".
"То, что сейчас в России называется "выборами", не соответствует общепризнанным демократическим принципам и стандартам. Это не имеет ничего общего со свободным и справедливым волеизъявлением народа. Это скорее самопровозглашение Путина в стерильных условиях отсутствия какой-либо конкуренции", — заявил Кислица.
Дипломат отметил, что все потенциальные конкуренты кремлевского диктатора были убиты, посажены или покинули Россию. Что касается тех, кто участвует в "выборах", то они, по словам Кислицы, даже не скрывают свою "техническую роль".
Напомним, ранее сообщалось, что в России фиксируют сбои в системе онлайн-голосования на "выборах Путина".
Кроме того, мы ранее информировали, что на выборах Путина в России голосуют коктейлями Молотова, огнем и зеленкой.
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