Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп радикально изменил свою позицию по поводу войны в Украине, но делает это не по собственной воле, а под влиянием внешних и внутренних факторов.

Об этом заявил политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, на смену риторике Трампа повлияли как приближающиеся промежуточные выборы в Сенат, так и активные действия Европы, которая все больше заявляет о себе как о геополитическом игроке в треугольнике США — Китай — ЕС.

«Предыдущая стратегия Трампа оказалась провальной. Он постоянно заигрывал с Путиным и в конце концов не получил ничего, кроме позора и насмешек даже от собственной команды», — подчеркнул эксперт.

Саакян объяснил, что американский президент долгое время находился в плену иллюзии о силе России. Он ожидал, что Путин добьется значительных успехов на фронте летом, после чего сам сможет выступить в роли «спасителя Украины». Но план Кремля провалился, и это явилось ударом по его представлениям.

«Когда Трамп называет Путина „бумажным тигром“, он фактически признает: баланс сил был оценен им неправильно. Украина смогла выстоять, Европа включилась в помощь, а Россия оказалась гораздо слабее, чем он думал», — подчеркнул политолог.

В то же время эксперт предостерег, что новая риторика Трампа не гарантирует стабильную проукраинскую линию. Американский президент может пытаться вести параллельные диалоги с Россией или Китаем, выводя за скобки саму войну.

«Трамп говорит: „Я не стану частью проблемы, но и не стану частью решения“. То есть, он дистанцируется от процесса, оставляя основную роль НАТО и Европе», — пояснил Саакян.

По его мнению, глобального разворота на 180 градусов уже не будет, ведь нынешняя позиция Трампа — результат общих изменений в американской политике.

«Самую темную ночь с Трампом мы уже прошли. Он больше не пророссийский, но и проукраинским тоже не станет», — подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что разочарован Путиным и призвал Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп поддерживает идею, что Украина имеет право отвечать на удары по энергетике России аналогичными действиями.