Учитывая нынешнюю тенденцию, армия Российской Федерации может до конца года сможет захватить всю территорию Донбасса.

Об этом говорится в статье " Почему после трех лет войны в Украине самые кровавые бои еще впереди" The Independent.

"По нынешним тенденциям, России понадобится до конца года, чтобы захватить остальную часть восточной провинции Донбасса, без чего окончание войны все равно маловероятно", — говорится в материале.

Условия Москвы известны: официальное признание Киевом оккупации регионов от 2022-го плюс Крым, вывод остальных украинских войск из этих регионов, взятие Украиной на себя постоянного нейтралитета и ограничение своих вооруженных сил. Кроме того, он должен признать и установить права русского языка в Украине и запретить ультраправые партии.

"Но эти условия абсолютно неприемлемы для Киева. Хотя для Украины нет хорошего выхода, она еще не в столь отчаянном положении, чтобы принять такое соглашение", — отмечает Independent.

Отмечается, что единственный способ навязать это Киеву – это или полный военный крах силами Украины, что маловероятно, или согласованное давление со стороны объединенного Запада с целью принять неприятные условия России. Но Запад разделился в этом вопросе, и европейцы настаивают на том, что Киев должен продолжать борьбу до тех пор, пока не сможет вести переговоры "с позиции силы".

Издание отмечает, "героическое предположение", что в следующем году Украина будет в более сильной позиции, потому что каждая следующая годовщина вторжения ослабляла ее позиции.

"По этим причинам нет гарантии, что американо-российские переговоры приведут к разрешению конфликта. К сожалению, это означает, что самые кровавые битвы войны еще впереди, поскольку российские военные пытаются максимизировать свое военное превосходство", — говорится в статье.

Напомним, в последнее время президент США Дональд Трамп осуществил немало заявлений и навод нападений на украинского лидера Владимира Зеленского. После этого в ЕС подчеркнули, что выступают за восстановление территориальной целостности Украины.

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