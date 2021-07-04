"Самые крупные победы у нас еще впереди": Шмыгаль поблагодарил украинскую сборную за футбольный праздник

"Самые крупные победы у нас еще впереди": Шмыгаль поблагодарил украинскую сборную за футбольный праздник

"Покидаем Евро-2020 в восьмерке лучших", — заявил премьер-министр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на поражение украинской команды на Евро-2020.

Об этом говорится в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

"Покидаем Евро-2020 в восьмерке лучших. Спасибо нашим ребятам за то, что подарили Украине этот футбольный праздник. Самые крупные победы у нас еще впереди. Слава Украине — Героям слава!", — отметил он.

Напомним, что сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2020. Поединок 1/4 финала против команды Англии на "Стадио Олимпико" в Риме завершился разгромным поражением (0: 4) подопечных Андрея Шевченко.

ТСН Проспорт собрал комментарии пользователей соцсетей на итог матча Украина — Англия.

А ранее президент Украины Владимир Зеленский после проигрыша украинской команды поблагодарил за игру национальной сборной в Евро-2020.

Президент Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку украинской сборной

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