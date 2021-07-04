"Самые крупные победы у нас еще впереди": Шмыгаль поблагодарил украинскую сборную за футбольный праздник

"Покидаем Евро-2020 в восьмерке лучших", — заявил премьер-министр.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на поражение украинской команды на Евро-2020.
Об этом говорится в соответствующем сообщении в Telegram-канале.
"Покидаем Евро-2020 в восьмерке лучших. Спасибо нашим ребятам за то, что подарили Украине этот футбольный праздник. Самые крупные победы у нас еще впереди. Слава Украине — Героям слава!", — отметил он.
Напомним, что сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2020. Поединок 1/4 финала против команды Англии на "Стадио Олимпико" в Риме завершился разгромным поражением (0: 4) подопечных Андрея Шевченко.
ТСН Проспорт собрал комментарии пользователей соцсетей на итог матча Украина — Англия.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский после проигрыша украинской команды поблагодарил за игру национальной сборной в Евро-2020.