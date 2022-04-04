"Самые мрачные времена сталинского и нацистского тоталитаризма": в МИД Польши прокомментировали фото убитых в Буче, застреленных в затылок

"Самые мрачные времена сталинского и нацистского тоталитаризма": в МИД Польши прокомментировали фото убитых в Буче, застреленных в затылок

Виновные в этих отвратительных деяниях должны быть привлечены к ответственности.

Республика Польша сделает все возможное, чтобы виновные в убийствах и пытках гражданских жителей Бучи были наказаны.

Об этом МИД Польши сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

Согласно информации в соцсети, сообщения из освобожденного украинскими военными города Бучи на Киевщине "исполняют ужасом, гневом и жаждой справедливости".

В польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такие преступления против гражданского населения запрещены международным гуманитарным правом о вооруженных конфликтах, между прочим, стороной которого является Российская Федерация, Гаагская и Женевская конвенции, а еще — международное право.

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"Фотографии мирных жителей, застреленных в затылок, со связанными руками, можно сравнить с темными временами сталинского и нацистского тоталитаризма", — добавили польские дипломаты.

В МИД Польши заверили, что сделают все возможное, чтобы виновные в этих отвратительных действиях были привлечены к ответственности.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к руководителям Евросоюза с призывом о скорейшем созыве Европейского Совета для обсуждения преступлений России, совершенных в Киевской области, в частности, в Буче. Результатом этого заседания, по его мнению, должны стать санкции, действительно работающие против преступного режима Путина.

Преступления, совершенные оккупантами из РФ в Буче и других населенных пунктах Киевской области, польский премьер назвал геноцидом, за который каждый ответственный должен быть наказан международным трибуналом.

Добавим, что 5 апреля состоится заседание Совбеза ООН, где будет рассмотрен вопрос убийств в Буче.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

Зеленский сообщил, что в Украине немедленно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.

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